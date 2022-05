Il metaverso Ã¨ giÃ  business anche per le aziende - Punto e a capo - @gigibeltrame

In qualsiasi caso, è di questo che si tratta, di esperienze.

Sono stato recentemente nello stadio del Manchester United, quell'Old Trafford che mi è caro per motivi sportivi, e la sicurezza riesce, per esempio, a fare il proprio giro di controllo, anche durante la partita, servendosi di occhiali speciali che permettono di avere mani libere e comunicare all'intelligenza artificiale che il compito è stato fatto. Questa non solo registra il check umano, ma effettua un controllo visivo.

Stessa cosa accade in magazzino, dove il magazziniere indossa degli occhiali che mostrano l'ordine e un anello scannerizza il box dove sono contenuti i prodotti e il box dove il prodotto preso è stato deposto.

Due esempi, se volete, molto sciocchi e banali, di un metaverso di informazioni, perché in entrambi i casi si può far intervenire un collega da remoto per risolvere un problema.



Non c'è bisogno di un avatar per parlare di metaverso, perché per me è una realtà digitale che ci permette di vivere un'esperienza o ci aiuta a fare meglio quello che facciamo.

Se la vedete così, il passaggio risulta naturale.

Se invece pensate che sia qualcosa di strano, allora provate - come mi hanno mostrato gli amici di Teamviewer - a mettere mano all'auto di Lewis Hamilton direttamente dalla fabbrica (ma funzionerebbe anche in salotto): ci si naviga dentro, si possono spostare i pezzi, si può condividere la visione con altri colleghi guardando le stesse immagini, del tutto sintetiche, ma da angolazioni diverse perché dipende dalla posizione in cui ci si trova.