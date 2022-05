I dipendenti italiani vogliono mantenere il posto di lavoro attuale

Secondo Andrea Scaffidi, Head of Retirement and Total Reward and Executive Solutions Director di WTW, "molte persone vogliono mantenere il posto di lavoro attuale per i prossimi due anni; il che potrebbe sembrare strano, ma riflette un desiderio di stabilità alla luce del periodo difficile e incerto che abbiamo passato.

È molto più probabile che le aziende che hanno adottato solide politiche di welfare durante la pandemia possano beneficiare di una forza lavoro più produttiva, in cui il turnover del personale ed episodi di assenteismo sono meno frequenti.



Comprendere e aiutare le persone, andando incontro alle loro esigenze di benessere, può ottenere vantaggi concreti per un'azienda, e questa dinamica continuerà a condizionare il luogo di lavoro per gli anni futuri".

Marco Lokar, Senior Director Head of H&B di WTW, ha aggiunto: "La ricerca riflette inoltre le tensioni nel mercato del lavoro italiano, che continua ad essere caratterizzato dal fenomeno della "Great Resignation", per cui il 32% dei lavoratori sta cercando un nuovo impiego.

E sebbene il 68% preveda di rimanere con la propria azienda per i prossimi due anni, questa cifra è composta da un 54% che vorrebbe mantenerlo per sempre, mentre il 14% vorrebbe rimanere ma si dichiara 'aperto alle offerte del mercato'.

Gli addetti ai lavori manuali e ai servizi sono le più propense a cercare un nuovo lavoro (41%), mentre i dirigenti sono i più propensi a dichiararsi aperti alle offerte (23%).



Molte persone sono felici di poter restare dove sono, ma sono anche aperte a offerte migliori.

Sembra che gli alti dirigenti siano particolarmente fiduciosi che le sfide attuali del mercato del lavoro possano creare nuove opportunità".

L'Attraction and Retention Study verrà presentato in occasione dell'evento annuale HR Challenge 2022 di WTW, dal titolo "Tra Mito e Realtà" che si terrà il 31 maggio.

Giunto alla sua sesta edizione, è l'appuntamento di riferimento e di confronto per la comunità professionale HR: l'obiettivo di quest'anno è ragionare insieme sulle sfide e le tematiche più attuali, come il lavoro ibrido, il benessere aziendale e le differenze tra generazioni a confronto.