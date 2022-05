HR: quando diversitÃ  fa rima con inclusivitÃ 

Un'occasione, questa, per riflettere su quanto la diversità in azienda sia fonte di ispirazione continua e di crescita.

Non vi sono, infatti, ormai più dubbi su quanto la diversità sia una ricchezza sia per le aziende sia per i lavoratori.

Che si tratti di diversità culturale, generazionale, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, essa contribuisce in maniera decisiva a creare un ambiente di lavoro stimolante e dinamico.

Ecco perché oggi le aziende sono sempre più sensibili a questa tematica e sempre più orientate verso l'adozione di politiche strutturate di Diversity & Inclusion (D&I).

Imparare a gestire la diversità per far crescere l'azienda e i suoi talenti

Nel momento in cui è diventato chiaro quanto una gestione efficace della diversità potesse produrre innumerevoli benefici, in ambito aziendale si è affermato il cosiddetto Diversity Management, ossia quell'insieme di politiche volte a gestire la diversità degli individui e dei gruppi sociali nell'ambiente di lavoro con lo scopo di valorizzare il contributo unico che ciascuno può apportare per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in risposta alle sfide e alle continue trasformazioni della società e del mercato.



Si tratta di un approccio alla gestione delle risorse umane finalizzato alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, tale da favorire la piena espressione del potenziale individuale, combattere la discriminazione e incentivare la libera espressione di tutti, in un'ottica migliorativa della produttività dei singoli e dell'efficienza complessiva dell'organizzazione.

I vantaggi di un ambiente di lavoro inclusivo e come ottenerli

Gli effetti benefici della possibilità di liberarsi da pregiudizi e luoghi comuni che impediscono di cogliere la bellezza e le opportunità derivanti dal confronto con altri modi di vivere la vita privata e familiare non possono più essere sottovalutati.