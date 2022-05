Digital tranformation: le strategie dei responsabili HR, Finance e IT

Tuttavia, il 61% afferma che la tecnologia che unifica i dati finanziari, delle persone e operativi sia la loro esigenza più urgente, con il 64% che ammette che occorrono settimane - o più - per ottenere risultati alla fine di un periodo di riferimento.

- Leader HR: Employee experience e sviluppo delle skill.

In una fase di "Great Resignation", le organizzazioni si sono concentrate sempre più sulle competenze per migliorare il reclutamento, la fidelizzazione e le employee experience complessive.



Secondo il sondaggio, il 25% dei leader delle risorse umane classifica la resilienza e l'adattabilità al primo posto tra le competenze che garantiranno ai team di soddisfare continuamente le esigenze aziendali man mano che si evolvono.

Inoltre, il 50% dei leader delle risorse umane afferma che le esperienze positive dei dipendenti sono più importanti per accelerare la trasformazione in tutta l'azienda.

- Leader IT: abbattere i silos per promuovere l'automazione.

Sebbene i CIO detengano la chiave della trasformazione alimentata dai dati, molti sono sopraffatti dal ritmo del cambiamento poiché i vincoli legacy e i silos di dati sono le principali barriere alla trasformazione digitale, secondo il sondaggio.

Solo il 42% dei leader IT è fiducioso nella capacità dei propri team di adottare le tecnologie cloud senza vincoli legacy.

Inoltre, metà dei leader IT (50%) si trova in difficoltà nel tenere il passo con gli aggiornamenti dei servizi come parte della tecnologia legacy, con il 59% che afferma che possono essere necessarie settimane o mesi per modificare un processo aziendale automatizzato.



"La trasformazione digitale non è più una scelta: è necessario stare al passo nel mondo in evoluzione di oggi.

Tuttavia, come mostra lo studio, c'è un gap di accelerazione che le organizzazioni devono affrontare per garantire che i loro percorsi verso il digitale stiano al passo con le esigenze in crescita e in evoluzione della loro attività," ha affermato Pete Schlampp, Chief Strategy Officer di Workday.

"Siamo incoraggiati dal fatto che i leader globali della finanza, delle risorse umane e dell'IT stiano adottando un approccio più misurato alle loro strategie di trasformazione sfruttando la tecnologia, come Workday, che guida l'adattabilità in tutta la loro attività".