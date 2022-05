Buoni pasto elettronici: la normativa e i vantaggi fiscali e di gestione

Buoni pasto elettronici normativa, in sintesi: la legge prevede che l'utilizzatore possa ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso.

I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili (oltre il limite di 8 buoni) né commercializzabili o convertibili in denaro.

Sono utilizzabili per l'intero valore facciale (che è comprensivo dell'IVA prevista).

Quali sono i beneficiari? I buoni pasti elettronici possono essere offerti a tutti i prestatori di lavoro subordinato e anche ai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione con l'azienda, anche non subordinato (come, ad esempio, i lavoratori a progetto).

Anche i lavoratori in smartworking possono ottenere i buoni pasto, che possono essere riconosciuti anche a chi svolge le proprie funzioni professionali senza essere presente in azienda.

I vantaggi fiscali

Per il datore di lavoro i buoni pasto sono completamente deducibili e con IVA al 4% detraibile.