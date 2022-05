Recessione: la domanda non Ã¨ se arriverÃ , ma quanto durerÃ 

La questione veramente importante non è se ci sarà una recessione, ma la sua durata e gravità.

È questo che guiderà i mercati.

Ci sono sufficienti elementi per ritenere che nei prossimi 12 mesi inizieremo a vedere attenuarsi alcune delle pressioni inflazionistiche.

Potremmo assistere a un indebolimento della domanda dei consumatori a causa dell'inflazione, oppure a una riduzione dei margini aziendali e quindi della redditività a causa dell'aumento dei costi di produzione.



In ultima analisi questo porterà a una razionalizzazione dei costi, che implicherà anche una riduzione dei posti di lavoro.

Questo di per sé determinerà un tetto ai salari e quindi alla domanda.

In questo contesto, le aziende più deboli e con una leva finanziaria maggiore saranno a rischio.

È interessante notare che il mercato sta già valutando fino a 9 rialzi dei tassi entro il prossimo anno, già prezzati dalle obbligazioni sensibili alla duration (investment grade e high yield).

Qui vediamo delle opportunità.

Una crescita globale debole

Secondo un'analisi di Bloomberg, l'aumento dei prezzi del petrolio e dei rendimenti obbligazionari porta quasi sempre a un rallentamento della crescita con un ritardo di 12-18 mesi.

Niente di particolarmente controverso, ma con la riduzione del reddito disponibile dei consumatori e l'aumento dei tassi di interesse, il rallentamento dell'attività potrebbe accelerare.



Secondo Bloomberg, le vendite di camion negli Stati Uniti hanno iniziato a diminuire.

E considerato che il 65% delle merci negli Stati Uniti viene trasportato su gomma, questo potrebbe indicare un calo dell'attività.

Detto questo, molti fattori negativi sono già stati prezzati nell'obbligazionario.

Secondo i dati di Bank of America, a metà aprile i rendimenti da inizio anno dei titoli investment grade erano a -10,5%, con un distacco di soli 2 punti rispetto ai minimi toccati nei 45 anni di storia degli indici BofA: gennaio-aprile 1980 (-11,5% quando l'economia statunitense in recessione aveva un'inflazione del 14,5%) e agosto-ottobre 2008 (-14,3% dopo il fallimento della Lehman Brothers).

Questo ci dà essenzialmente più fiducia nel fatto che la maggior parte dei fattori negativi è già stata prezzata dalle obbligazioni investment grade e high yield con rating più elevato.



Se l'inflazione dovesse iniziare a diminuire a causa del calo del petrolio, dei lockdown in Cina o di una riduzione dell'attività (o di una combinazione di tutti e tre i fattori), questo tipo di obbligazione offre opportunità interessanti.

Guardando avanti

Quest'anno il dollaro USA continuerà ad essere forte rispetto all'euro e ad altre valute. L'Europa continuerà a essere vulnerabile al conflitto in Ucraina, a causa della militarizzazione della questione energetica.

Di conseguenza, la volatilità dei mercati continuerà ad essere elevata.

La domanda dei consumatori statunitensi è ancora repressa, nonostante continui a essere forte, per cui la nostra attenzione è concentrata sulla spesa per i servizi.

Ciò significa che l'inflazione potrebbe rimanere elevata e persistente per un po' più di tempo del previsto, alimentando le aspettative che i tassi d'interesse continuino a salire nel breve termine.



Riteniamo che si stia sopravvalutando il numero di rialzi dei tassi e che quindi si stia iniziando a vedere valore in alcune aree del reddito fisso.

Andrew Lake, Head of Global Fixed Income di Mirabaud AM