Politiche monetarie restrittive e inflazione frenano le prospettive di crescita

Le nostre previsioni per il 2022 suggeriscono una significativa moderazione nella crescita degli utili negli Stati Uniti, dopo il rapido rimbalzo dell'anno scorso successivo agli effetti peggiori della pandemia.

Prevediamo anche che ci sarà un cambiamento nelle preferenze dei consumatori con una maggior domanda di servizi, in particolare nella spesa per viaggi e tempo libero, rispetto a quella di beni.

Le tendenze fino ad oggi continuano a sostenere tali aspettative.

Le pressioni inflazionistiche evidenti a fine anno sono continuate e sono state esacerbate dall'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare del greggio, come risultato della guerra e delle sanzioni.



La Fed, pur rimanendo focalizzata sull'evoluzione dei dati, sembra intenzionata a calmierare l'aumento dei prezzi e, quindi, è probabile che nei prossimi mesi continui con un progressivo processo di politiche monetarie restrittive.

I prezzi delle azioni continueranno a riflettere gli effetti dell'aumento dei tassi e della maggiore incertezza dovuta alla guerra e ai suoi effetti sull'attività economica e sul sentiment.

Finora, il conflitto ha rivelato poco sui suoi impatti a lungo termine.

È probabile che l'elevata volatilità del mercato azionario persista finché il conflitto non si concluderà.

Riteniamo che l'elevata incertezza, possa pesare sulle valutazioni nel breve termine ed anche avere effetti sulle prospettive di crescita nel lungo termine.

A livello settoriale nel primo trimestre, i titoli Value hanno superato i titoli Growth in tutti i settori.



Il comparto energetico è stato il settore con la migliore performance su base trimestrale e ad un anno, beneficiando delle preoccupazioni per la scarsità della materia prima causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

I settori Growth come i servizi di comunicazione, i beni di consumo discrezionali e l'informatica sono stati i più deboli nel trimestre.

Mark Baribeau, portfolio manager di PGIM Jennison Global Equity Opportunities fund