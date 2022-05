Italian Tech Alliance e France Digitale discutono l'impatto del regolamento europeo sull'IA

Proprio per questo è necessario che associazioni come la nostra e France Digitale siano vigili nell'approfondire e analizzare i possibili rischi della norma in fieri.

In particolare auspichiamo che si giunga a linee guida chiare e realizzabili, e che vengano messe a disposizione degli organi di vigilanza internazionali risorse e mezzi adeguati per un'attuazione efficace delle nuove norme.

Ci adopereremo inoltre affinché si vada verso un meccanismo di sandbox normativo europeo e si chiarisca il rapporto tra il Regolamento AI e il GDPR.



L'incontro è un segnale molto positivo perché conferma l'importanza del dialogo e confronto con le istituzioni e tra i diversi ecosistemi, che sono fra i principali obiettivi che ci siamo dati come associazione", conclude Cerruti.