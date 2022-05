Formula 1: entrate del primo trimestre raddoppiate

I ricavi delle sponsorizzazioni nel primo trimestre sono stati incrementati dai nuovi accordi con la società di gestione delle relazioni con i clienti Salesforce, la compagnia di crociere globale MSC Crociere e la compagnia tecnologica Lenovo.

Secondo l'analisi di SportBusiness, la Formula 1 ha aggiunto almeno 78,5 milioni di dollari di valore del portafoglio di sponsorizzazioni tramite quattro nuovi accordi annunciati negli ultimi mesi.



L'aumento dei ricavi della F1 è stato guidato anche dai maggiori ricavi dell'ospitalità generati dall'esperienza del Paddock Club, che è stato in grado di operare alle gare del Bahrain e dell'Arabia Saudita ma che non era disponibile nel primo trimestre del 2021.

Il primo trimestre del 2022 ha visto anche la F1 annunciare piani per una nuova gara a Las Vegas dal 2023, mentre ha esteso il suo accordo di hosting con il Circuito Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, in Italia.

Secondo Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Liberty Media, "abbiamo avuto un inizio fenomenale nella stagione di Formula 1 2022, basandoci su un 2021 di successo.

Le nuove vetture e i regolamenti stanno offrendo come speravamo, gare più ravvicinate, più sorpassi, battaglie sul campo e risultati entusiasmanti.

I nostri eventi stanno attirando un pubblico in crescita sia di persona sia su tutte le nostre piattaforme.



Siamo stati lieti di annunciare diversi nuovi sponsor all'inizio della stagione, in particolare nel settore tecnologico".

Ventidue gare sono previste per la stagione 2022 in seguito alla cancellazione del Gran Premio di Russia e Liberty Media ha affermato che la F1 sta "valutando attivamente altre alternative".