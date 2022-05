eCommerce B2B: le 5 aspettative dei buyer per la Customer Experience

- Vendita di materie prime;

- Vendita di prodotti finiti come componenti di un altro prodotto;

- Vendita ad attività specializzate che a loro volta rivendono prodotti;

- Vendita alle aziende in quanto consumatrici di quel particolare prodotto e/o servizio.

Alcune di queste voci comportano cicli di vendita lunghi e complessi solo per creare un contratto, mentre altre hanno modelli di acquisto più semplici e brevi.

Alcune hanno ordini ricorrenti e/o prezzi specifici per singolo cliente.



Infine, un'impresa può avere diversi movimenti di vendita, a seconda della strategia di go-to-market e del settore dove opera.

Onboarding veloce e accesso facilitato: la Consumerizzazione del B2B

Nel mondo B2C possiamo acquistare dalla maggior parte dei brand semplicemente con un indirizzo e una carta di credito.

Nel B2B, invece, i requisiti legali possono richiedere più passaggi, ma gli acquirenti vogliono comunque un processo rapido e snello.

In quanto consumatori, non ci aspettiamo di utilizzare siti web o app diversi per acquistare, pagare, monitorare la consegna, ottenere informazioni sui prodotti o gestire resi, biglietti, reclami e garanzie.

Allo stesso modo, gli acquirenti B2B si aspettano un unico punto di entrata con diversi profili utente e autorizzazioni all'interno dell'organizzazione del venditore, in modo che ogni persona coinvolta nell'acquisto possa avere piena visibilità sullo stato della sua richiesta.

Visibilità in tempo reale e pagamento semplificato

Quando si ordina un prodotto, sapere se questo è disponibile e quando verrà consegnato è un imperativo.



Anche gli acquirenti B2B si aspettano di ricevere lo stesso tipo di informazioni.

Diventa quindi fondamentale per il venditore essere in grado di offrire una visiblità completa e in tempo reale sulla rete di logistica

Quando acquistiamo un qualsiasi prodotto da un rivenditore (che sia un libro o un paio di sci o un'auto), sappiamo sempre la cifra esatta che pagheremo.

Anche in questo caso, gli acquirenti B2B hanno le stesse aspettative.

Anzi in realtà, a seconda della natura del prodotto, potrebbero essere un po' più sofisticate.

I venditori hanno quindi bisogno di poter integrare in tempo reale i motori di determinazione dei prezzi per garantire tariffe coerenti, magari anche promozioni ad hoc, ai loro clienti.

E quando si tratta di pagamento, gli operatori del B2B desiderano poter contare su opzioni diverse e semplici, avere accesso a funzionalità avanzate per transazioni elettroniche, riconciliazioni fatture e note di credito e di debito.

La sfida dell'ominicanalità

In qualità di consumatori, ci aspettiamo di poter eseguire il nostro viaggio di acquisto su qualsiasi canale, digitale o fisico.



Gli acquirenti in ambito B2B hanno le stesse aspettative di omnicanalità, con una complessità aggiuntiva: molte persone all'interno dell'azienda acquirente interagiscono, anche nello stesso momento, con molte persone dell'azienda fornitrice su qualsiasi canale digitale o fisico.

Avere una visione completa del cliente, disponibile attraverso le vendite, il marketing e l'assistenza, aiuta il venditore a gestire meglio la relazione per soddisfare le richieste, indipendentemente dal canale scelto dal cliente.

Le aziende che abbattono i silos interni e collegano i processi di front-office e back-office sono in grado di fornire l'esperienza tipica del B2C che i clienti si aspettano, di offrire un servizio migliore, anticipare bisogni e richieste, con un impatto positivo sul fatturato e potranno godere quindi di nuove efficienze che rafforzeranno la relazione con il mercato e il business nel lungo periodo.



Ivano Fossati, Head of Customer Experience di SAP Italia e Grecia