Veicoli elettrici: anche in Europa si lancia la sfida a Tesla

Questa cifra dovrebbe aumentare ulteriormente: entro il 2025 si stima che i veicoli elettrici rappresenteranno il 25% dei 20,8 milioni delle vendite di auto previste, e più di un terzo (35%) entro il 2030.

Non più solo Tesla

A livello globale il quadro è simile, anche se il Nord America è in ritardo rispetto a Europa e Cina.

La varietà di VE disponibili è già aumentata enormemente negli ultimi anni; i principali produttori effettuano ingenti investimenti evitando tuttavia di compromettere i loro margini di profitto.

Al momento di selezionare le case automobilistiche che domineranno il mercato dei veicoli elettrici di domani, la differenza lampante tra quelle con strategie credibili a medio e lungo termine per lo sviluppo di tecnologie ambientali, come Daimler e Volkswagen, e quelle che ne sono prive, è sorprendente.

Per esempio, di recente MSCI ha aumentato il rating ambientale, sociale e di governance (ESG) di entrambe queste società.



Le case automobilistiche tradizionali stanno recuperando in fretta il ritardo con Tesla, il principale rivoluzionatore del settore, lanciando rapidamente nuovi modelli in un momento in cui i margini sono a livelli record.

Sebbene abbia venduto globalmente molti più veicoli elettrici per passeggeri nel 2019 rispetto a qualsiasi altra casa automobilistica (368.000 contro i 226.000 della cinese BYD e i 183.000 di Renault-Nissan), Tesla sta perdendo quote di mercato e fatturato nei principali mercati europei.

Per esempio, il mercato europeo delle batterie per VE è cresciuto del 106% nel 2020, mentre le vendite di Tesla sono scese dell'11%.

Detto questo, Tesla Model 3 è stato il veicolo elettrico più venduto in Europa nei primi quattro mesi del 2021.

Tuttavia, come azienda aveva una quota di mercato nettamente più bassa rispetto alle case automobilistiche tradizionali con più modelli.



Nello stesso periodo, Volkswagen ha dominato in Europa in termini di quote di mercato, con il 21,6% per i suoi marchi VW, Audi, Seat e Porsche, mentre Tesla si è classificata al settimo posto con il 5,3%.

La prossima generazione di VE delle case automobilistiche tradizionali, il cui lancio è previsto a partire dal 2024-2025, sarà progettata meglio di quella attuale e avrà una maggiore autonomia.

A quel punto diventeranno concorrenti più validi.

Mentre sviluppano nuovi prodotti, i fabbricanti di auto reimpostano anche i loro processi di produzione per renderli più sostenibili.

Daimler, che all'inizio del 2022 sarà ridenominata Mercedes-Benz Group, è davanti ai concorrenti, con il 2039 come obiettivo di azzeramento netto delle emissioni, in leggero anticipo su gran parte delle aziende.

In effetti, la maggior parte delle aziende che costruiscono nuovi impianti di produzione li alimentano con energia rinnovabile.

Il problema delle batterie

La prevista espansione potrebbe tuttavia essere ostacolata da colli di bottiglia.



Uno di questi problemi legato alle questioni ESG riguarda l'approvvigionamento di cobalto dal Congo per i componenti delle batterie.

Le principali case automobilistiche europee dichiarano di utilizzare solo materiali di origine etica per le loro batterie, ma ciò potrebbe determinare un restringimento dell'offerta di questi metalli strategici.

L'assenza di investimenti nelle infrastrutture di ricarica è un altro problema persistente.

Nel complesso, tuttavia, osserviamo a un forte recupero tra i produttori europei e Tesla.

Nessuna di queste è un'impresa "pure play" nel segmento dei veicoli elettrici, ma il premio di valutazione del titolo Tesla riflette ampiamente questo fatto.

Tesla ha fornito 499.550 auto nel 2020, il che si traduce in una capitalizzazione di mercato di 962.000 euro per veicolo.

Volkswagen, per contro, ha fornito 9,3 milioni di auto, il che equivale ad una capitalizzazione di mercato di 14.100 euro per veicolo.



Via via che le case automobilistiche europee con strategie chiare aumentano la percentuale di vendite di VE, il divario di valutazione tra loro e Tesla deve ridursi.

Certamente, visto il ritmo dei progressi tecnologici in costante accelerazione e la crescente consapevolezza dell'influenza del cambiamento climatico sulle decisioni a tutti i livelli dell'economia globale (dai governi alle aziende e agli individui), questo settore continua a rivestire un'importanza cruciale per noi investitori.

Ben Kelly, analista senior ricerca globale, Ann Steele, gestore di portafoglio e Dan Ison, gestore di portafoglio di Columbia