I termovalorizzatori come risposta alla crisi energetica e il loro impatto nella decarbonizzazione

L'UE intende raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 circa.

Il desiderio di eliminare gradualmente la combustione di carbone, petrolio e gas naturale è stato espresso con una certa chiarezza.

L'eventuale abbandono del processo di termovalorizzazione, alla luce di questo obiettivo, dipenderà dalla convinzione o meno che la combustione dei rifiuti produca una quantità inferiore di CO2 rispetto al loro accumulo in discarica.

Va anche ricordato che i sottoprodotti dell'incenerimento non sono inutili: è infatti possibile usarli nell'edilizia.

Gli impianti di termovalorizzazione possono funzionare 365 giorni all'anno e compensare l'energia solare e quella eolica la cui produzione, come sappiamo, non è costante.

Attualmente, questi impianti generano elettricità per 18 milioni di cittadini europei e riscaldamento per 15 milioni.

Nel 2019 gli inceneritori con sede nell'UE hanno emesso 52 milioni di tonnellate di anidride carbonica.



È possibile che, nel tempo, l'anidride carbonica possa essere catturata e riutilizzata.

Nei Paesi Bassi, un impianto di termovalorizzazione a Duiven fornisce anidride carbonica a una serra orticola locale contribuendo alla crescita delle piante.

Ad oggi, siamo lungi dal poter affermare che tutta l'anidride carbonica venga immagazzinata ma il concetto è piuttosto interessante.

La neutralità carbonica è un percorso

Un breve sguardo alla produzione di energia attraverso il processo di termovalorizzazione illustra un microcosmo di questioni più ampie relative al cambiamento climatico.

Una soluzione perfetta, che offra energia illimitata senza emissioni o altri sprechi, non è ancora accessibile.

Come società, dobbiamo scegliere quale sia il compromesso migliore.

La termovalorizzazione comporta degli svantaggi ma presenta anche aspetti positivi, come per esempio la riduzione dello spazio necessario per le discariche.



Siamo impazienti di assistere all'evoluzione di questo processo e di capire se l'anidride carbonica prodotta potrà essere catturata in modo più efficace per un suo uso concreto ed economico.

Christopher Gannatti, Global Head of Research, WisdomTree