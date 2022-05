Transizione energetica: quali opportunitÃ  per le imprese italiane in Brasile

"Il legame fra Brasile e Italia è già molto forte, come dimostrato dal tessuto demografico brasiliano costituito da circa 30 milioni di discendenti italiani, ed è grande la propensione alla collaborazione fra le imprese brasiliane e quelle italiane", ha commentato l'Avvocato Giacomo Guarnera, Socio Fondatore di Guarnera Advogados e Presidente di Promo Brasile Italia.

"Non a caso in Brasile operano già importanti gruppi energetici italiani.

Nonostante la pandemia, il Paese ha retto l'impatto e all'indomani della crisi nasceranno nuove importanti opportunità da cogliere per le imprese italiane che vogliono investire nella filiera energetica brasiliana."

Energia eolica-solare e potenzialità nell'idrogeno verde

In dettaglio, l'eolico in Brasile rappresenta la 2° fonte energetica elettrica (11,2%), mentre in Italia è la terza.



Nel continente brasiliano sono installati 751 parchi eolici e 8800 aerogeneratori, di cui l'80% localizzati nel Nordest.

Per quanto riguarda il settore solare, sono attive nel Paese ben 4.357 centrali fotovoltaiche e nel 2020 è stata inaugurata nello Stato del Piauí la centrale fotovoltaica più grande dell'America Latina.

In particolare, il segmento degli impianti fotovoltaici in generazione distribuita si è sviluppato in Italia cinque anni prima rispetto al Brasile ed è uno fra i settori nei quali le imprese italiane potrebbero soddisfare maggiormente la domanda nel Paese brasiliano.

Un altro settore dal grandissimo potenziale è quello del biogas.

Inoltre, elevate quantità di risorse idriche e una matrice elettrica composta principalmente da fonti rinnovabili rendono il Brasile un potenziale hub mondiale per la produzione di idrogeno verde.



In particolare, nel Paese brasiliano sono stati avviati progetti per consentire la produzione commerciale di idrogeno "green" per un valore di 20 miliardi di dollari.