Risparmio: italiani fiduciosi nonostante tutto

Michele Quaglia (Reale Mutua): una buona quota di persone è oggi propensa a ragionare su possibili investimenti dei propri risparmi per rendere più solido il futuro economico

Accorti ma fiduciosi.

Nonostante le turbolenze dell'attualità, non è il pessimismo a dominare il rapporto degli italiani con il risparmio.

Anzi, rileva l'Osservatorio Reale Mutua sul welfare, se un 26% assegna alle sue risorse una funzione ancora prettamente difensiva, uno su tre (30%) le vede oggi come uno strumento per iniziare a pianificare il proprio futuro economico e realizzare sogni nel cassetto repressi negli ultimi anni.

I timori certo non mancano.

L'inflazione e i rincari dei beni sono il primo fattore di preoccupazione (40%) per le proprie tasche.

Seguono la tassazione (33%), gli stipendi spesso non adeguati (30%), l'incertezza del quadro geopolitico (27%) e possibili imprevisti (26%) che potrebbero diventare fonte di spesa.