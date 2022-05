Politica monetaria, petrolio e recessione mettono pressione al debito emergente

Finora non vi sono scostamenti significativi all'estremità lunga della curva, quindi non si prevedono ancora grandi turbolenze di mercato.

Permane tuttavia il rischio di distorsioni in questa parte della curva, così come il rischio di effetti inaspettatamente forti dovuti alla riduzione del bilancio della Fed e della Bce.

2 - La crescita degli esportatori di materie prime tra i mercati emergenti è sostenuta dai prezzi elevati, anche se con risultati contrastanti.

Per esempio, la Nigeria sta beneficiando solo parzialmente dell'alto prezzo del petrolio, mentre l'Angola ne sta beneficiando in modo significativo.

Vi è la speranza che la Cina si riprenda nella seconda metà dell'anno, una volta rafforzato lo stimolo fiscale e monetario.

I dati recenti e i lockdown dovuti al Covid non fanno però ben sperare.

Un ulteriore deterioramento della situazione economica in Cina potrebbe avere un impatto negativo sui prezzi del petrolio, che hanno probabilmente già superato il loro picco, nonché sulla crescita dei mercati emergenti e quelli globali più in generale.