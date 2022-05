Renault nuovo sponsor del Roland Garros

Prenderà il posto della Peugeot come Premium partner con un contratto di cinque anni (fino al 2026) per il torneo francese del Grande Slam di tennis

Siamo in Francia e un brand locale ne sostituisce un altro in una delle vetrine sportive internazionali più prestigiose.

La casa automobilistica francese Renault ha infatti firmato come partner Premium del torneo del Grande Slam di tennis Roland Garros per cinque anni, dal 2022 al 2026.

Il livello di partner premium del brand di proprietà della Federazione francese di tennis (FFT) è il livello inferiore al partner principale BNP Paribas, in cui gli sponsor di secondo livello pagano in genere tra 7 e 8 milioni di euro all'anno.

La Renault sostituisce la rivale interna Peugeot nella categoria auto all'evento internazionale con sede a Parigi.