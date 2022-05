Come la governance determina il successo di un'azienda

delle imprese con indice in miglioramento).

Un miglioramento dell'indice è associato anche a una maggior probabilità di distribuire dividendi.

Un punto aggiuntivo di indice infatti porta a un aumento addirittura del 14,9% della probabilità di pagare dividendi.

Inoltre, un punto aggiuntivo di indice si accompagna a una diminuzione del 7,4% della necessità di ricorrere a misure statali di sostegno.

Altri risultati di rilievo, ed emersi per la prima volta su questi temi, si trovano nella parte del rapporto dedicata al rischio legato all'internazionalizzazione delle aziende.

Per ciascuna delle tre categorie di rischio (politici, climatici e di credito) è stata condotta un'analisi della correlazione tra esposizione al rischio e ICG.

Il risultato è molto chiaro: le imprese con una governance migliore riescono a valutare meglio i rischi, riducendo l'esposizione a contesti ad elevata incertezza.



Per esempio, le imprese con ICG più elevato hanno il 2,22% di possibilità di essere presenti nei Paesi a basso rischio politico ma solo lo 0,86% in quelli ad alto rischio politico, mentre per quelle con indice ICG più basso avviene il contrario: hanno l'1,27% di probabilità di investire in Paesi a minor rischio, contro una probabilità quasi doppia (il 2,44%) di essere in Paesi più problematici.

Ciò è vero, seppure in misura diversa, per tutte e tre le categorie di rischi.

Come sintetizza Minichilli, "i risultati della ricerca dimostrano l'importanza di una buona governance nel saper valutare le scelte strategiche in funzione dei rischi.

Di fronte ad un rischio basso, una buona governance tranquillizza.

Ma se il rischio è alto, la governance mitiga.

E questo ruolo diventa particolarmente rilevante nel momento di straordinaria incertezza che stiamo vivendo, in cui al fianco di rischi tradizionali si assiste all'escalation di rischi sanitari e geopolitici in forme del tutto nuove rispetto al passato".



"I risultati del Corporate Governance Lab confermano in positivo - nonostante il periodo di crisi - la correlazione diretta tra governance d'impresa e risultati finanziari.

Si tratta di un concetto che si rende sempre più evidente dal confronto con le aziende sul territorio e che ci ha spinti a sviluppare un intero modulo di consulenza ad hoc per i nostri clienti-imprenditori.

Il nostro obiettivo è ora quello di integrare all'interno del nostro modello di open banking i risultati e le best practice emerse dall'Osservatorio, così da fornire ai nostri clienti soluzioni accurate e personalizzate per prendersi cura del proprio patrimonio d'azienda in uno scenario di mercato reso sempre più complesso dalle incognite geopolitiche, inflazionistiche e legate alla ripresa", ha dichiarato Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale di Banca Generali.

"La dinamica osservata e descritta nel rapporto mostra come gli imprenditori inizino a considerare i temi di governance diversamente dal passato, avvicinandosi ormai alla visione della migliore dottrina: una chiave per navigare la complessità è parte integrante dell'agenda strategica dell'impresa su cui intervenire" afferma Fabrizio Acerbis, Presidente di PWC TLS.



"La buona governance è il compasso di navigazione per tenere la rotta.

Di fronte ad un contesto globale sempre più complesso ed imprevedibile, le famiglie imprenditoriali e le loro aziende potranno prosperare solo se aperte ad accogliere una pluralità di competenze e stimoli, capitanate da una solida guida", ha concluso Tommaso Paoli, Amministratore Delegato di NUO S.p.A.