Climate change: il Carbon Pricing da solo non Ã¨ sufficiente

I giovani in particolare vedono minacciate le basi esistenziali per loro stessi e per le generazioni future.

La pressione pubblica affinché si agisca sta aumentando e con essa le possibilità che vengano finalmente introdotti dei cambiamenti adeguati.

Allo stesso tempo, è precisamente questa certezza che ha portato sotto i riflettori la produzione di energia nucleare come alternativa presumibilmente migliore in termini di emissioni di carbonio nella lotta contro la crisi climatica.



Tuttavia, è chiaro che le centrali nucleari sono tutt'altro che sostenibili.

Al di là dei costi in termini di realizzazione, funzionamento e manutenzione delle centrali nucleari, che non sono economici, e dei grandi rischi legati all'energia nucleare - inclusi possibili attacchi terroristici - l'emivita delle scorie radioattive è di diverse decine di migliaia di anni. Scorie che, naturalmente, nessuno vuole.

Come capita spesso quando si tratta di sostenibilità, vale la pena di fare uno sforzo in più in un'ottica di lungo periodo.

Generare energia solare, eolica e idrica implica strutture più piccole e può richiedere uno sforzo maggiore per raggiungere l'obiettivo.

Naturalmente saranno necessarie anche innovazioni tecniche e investitori disposti a finanziarle.

Il potenziale c'è.

E i vantaggi parlano da soli.

Speriamo che il carbon pricing riesca a dare un contributo in un futuro non troppo lontano.



Dieter Aigner, Managing Director, Raiffeisen Capital Management