Workspace: le nuove sfide per le imprese italiane

Nicola Downing (Ricoh Europe): se vogliono migliorare la soddisfazione e la produttività dei dipendenti, le aziende devono quindi includere l'automazione nelle strategie a lungo termine per il lavoro ibrido

Si parla molto del fenomeno della Great Resignation che sta interessando le imprese di tutto il mondo in questa fase storica.

Ascoltare i propri dipendenti e le loro esigenze diventa quantomai essenziale sia per trattenere sia per attrarre talenti.

E questo implica una gestione diversa delle loro esigenze, oltre che una reattività efficace.

Per esempio, i dipendenti delle imprese del nostro Paese vorrebbero avere a disposizione strumenti per gestire in modo efficace i processi e la prenotazione della propria postazione di lavoro.

A confermarlo è una nuova ricerca Ricoh.

Condotto su un panel di 500 lavoratori italiani è emerso come le imprese del nostro Paese non stanno cogliendo i vantaggi connessi all'automazione dei flussi di lavoro e all'utilizzo di soluzioni per la gestione degli spazi.