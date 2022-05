Identikit del nuovo manager, tra soft skills e sfide future

Chi si trova a guidare un team di risorse, che magari lavorano da remoto da ogni parte del mondo, deve esser in grado di comprendere le caratteristiche e le potenzialità di ciascuno per fare emergere il talento e raggiungere gli obiettivi di business stabiliti.

Dobbiamo pensare ad un manager come a un coach che lavora a stretto contatto con le proprie risorse e che è in grado di ascoltarle, guidarle e risolvere eventuali problemi".

Le caratteristiche del manager 2022

Da un sondaggio condotto da Executive Hunters tra circa 1000 aziende e candidati, emerge un quadro ben definito e chiaro: un buon manager deve essere molto preparato (30%), deve saper guidare team eterogenei, multi-generazionali e multi-etnici (30%) e deve prendere decisioni molto rapidamente per adattarsi a un mercato in costante evoluzione e sempre più competitivo (40%).

"Credo - aggiunge Mataloni - che per definire un buon manager si possano usare tre parole: visione, preparazione e ascolto.