Colloqui di lavoro virtuali con IA: sÃ¬ o no?

L'accuratezza degli algoritmi per valutare i candidati rispetto ai colloqui e alle valutazioni di persona richiede ulteriori ricerche scientifiche per convalidare questo approccio al colloquio.

In un recente studio che abbiamo condotto, abbiamo scoperto che la percezione dei candidati da parte dei reclutatori è in media molto più favorevole quando l'incontro avviene di persona rispetto a quando l'incontro è virtuale.

I candidati sono stati interrogati dagli stessi reclutatori sia online che di persona, con una pausa di due settimane tra i colloqui. I candidati dei colloqui di persona sono stati considerati più aperti, socievoli, amichevoli, professionali e calmi rispetto a quando il colloquio era "a distanza".



Per minimizzare i pregiudizi, l'ordine dei colloqui è stato applicato in modo casuale.

L'importanza del primo colloquio

Quando si fa un colloquio online, molti segnali che gli esseri umani trasmettono e ricevono naturalmente quando si trovano fisicamente nella stessa stanza, vengono annullati dallo schermo del computer. Crediamo anche che questa distorsione renda la performance di un candidato meno memorabile rispetto all'esperienza di persona.

O detto in un altro modo, i reclutatori fanno più affidamento sui ricordi formati durante il colloquio di persona.

Poiché i selezionatori online possono vedere solo il volto dei candidati e il contatto visivo diretto è difficile, possono avere l'impressione che i candidati nascondano qualcosa.

Un ambiente di intervista inadeguato con una cattiva illuminazione, un'angolazione della telecamera non ottimale, ecc.



possono creare ombre sul viso, che possono essere falsamente interpretate come reazioni fisiologiche o psicologiche di evasività o nervosismo.

Consigliamo ai candidati di scegliere colloqui di lavoro di persona piuttosto che online, se è possibile scegliere, soprattutto per il primo colloquio se ce n'è più di uno.

Questo è particolarmente importante per gli estroversi, che possono avere difficoltà a comunicare i loro tratti di personalità nel corso di un colloquio virtuale.

Se viene data una cattiva impressione durante il primo colloquio, attraverso uno schermo, questa influenzerà la percezione dei reclutatori per il secondo colloquio.

I professionisti del reclutamento che hanno aumentato il numero di videoconferenze negli ultimi mesi potrebbero non essere consapevoli delle potenziali conseguenze negative di queste distorsioni.

Quindi, gli strumenti di intelligenza artificiale che sono destinati ad analizzare le prestazioni dei candidati dovrebbero essere posti sotto esame.

Il problema dei recruiter virtuali

Gli strumenti di reclutamento virtuali sono in grado di registrare e trascrivere le parole, ma l'analisi semantica non comprende le sottigliezze delle espressioni facciali, il tono della voce o l'uso dell'umorismo, per esempio.



I candidati che hanno capito che bisogna guardare in telecamera, sorridere e muoversi il meno possibile per apparire composti, saranno avvantaggiati.

La situazione è particolarmente problematica quando il colloquio è condotto da selezionatori virtuali.

I primi fallimenti dell'intelligenza artificiale

Le persone ansiose si perderanno d'animo quando si chiederà loro di posizionarsi con precisione davanti allo schermo, con un tempo limitato per rispondere ad ogni domanda, in un contesto simile a quello dei controlli di identità negli aeroporti.

Le persone che non sono molto espressive o che hanno difficoltà ad esprimere le loro emozioni, saranno anch'esse svantaggiate.

È difficile identificare la personalità di un candidato in condizioni molto artificiali che modificano il modo in cui i candidati interagiscono durante un colloquio di lavoro virtuale.



In conclusione, un colloquio telefonico con un candidato darà un'impressione più realistica della sua personalità rispetto a una videoconferenza, analizzata o meno dall'intelligenza artificiale, poiché le persone sono più a loro agio ed use alla comunicazione diretta.

Rod MCColl e Petya Puncheva-Michelotti (nella foto), AI Driven Business Research Center, Rennes School of Business