2021 positivo ma nubi all'orizzonte per i costruttori italiani di macchine per plastica e gomma

La performance delle aziende associate ad Amaplast risulta ancora migliore rispetto alla media del comparto, con un incremento medio del fatturato complessivo di sedici punti sul 2020; peraltro, circa la metà delle imprese che ha chiuso l'anno in crescita ha registrato una progressione pari o superiore al +20%.

A fronte di tale buon andamento, non sorprende il fatto che anche il numero di addetti della compagine associativa sia aumentato (+8% in media rispetto al 2020, e un terzo del campione con assunzioni ancora più consistenti).

Complicato fare previsioni future

Secondo Mario Maggiani, Direttore Amaplast, "la criticità che maggiormente preoccupa gli imprenditori del settore - peraltro comune a molte filiere industriali - è la carenza di materie prime, semilavorati, componentistica, che potrebbe portare alla chiusura temporanea degli stabilimenti.



Purtroppo, non è atteso un miglioramento per tutto il 2022.

La situazione potrebbe stabilizzarsi ma un miglioramento se non utopistico è sicuramente difficile da ipotizzare.

Gli operatori si augurano che il contesto possa normalizzarsi nel 2023 ma, a oggi, si tratta di un semplice auspicio, ben lontano da una certezza".

Numerosi e difficilmente quantificabili sono i infatti fattori che, sovrapponendosi con il passare del tempo, stanno influenzando il contesto economico globale.

La carenza di materie prime e componentistica, con relativo aumento dei prezzi, che le aziende lamentano da oltre un anno, potrebbe aggravarsi a causa del più recente blocco del porto di Shanghai, causato dal drastico approccio cinese al problema Covid, che verosimilmente avrà ricadute sulle catene logistiche e distributive.

Materiali fondamentali per vari processi manifatturieri vengono prodotti nelle aree coinvolte dal conflitto russo-ucraino, che peraltro ha determinato anche l'impennata delle tariffe energetiche, divenuta insostenibile per molte filiere.



Le aziende si trovano così a operare in una situazione oltremodo complessa ma anche paradossale: a fronte delle problematiche citate, la raccolta ordini risulta ancora piuttosto sostenuta e per molte aziende diventa quindi più complicato farvi fronte.

Infatti, anche dall'ultima indagine congiunturale relativa al primo trimestre del 2022, svolta da Amaplast tra i propri associati, emerge che la domanda di macchinari, attrezzature e stampi per plastica e gomma continua a essere in crescita, in particolar modo dai mercati esteri (+28% rispetto al gennaio-marzo 2021).

Anche le attese per il secondo trimestre sono improntate a un certo ottimismo, almeno per quanto riguarda strettamente la consistenza delle commesse in entrata, stimate in ulteriore aumento, nell'ordine del 6-7%.

Scenario questo che dovrà naturalmente confrontarsi con le criticità già evidenziate.

Non a caso, Amaplast ha sollecitato alle istituzioni l'elaborazione di un nuovo Industrial New Deal a tutela della manifattura europea, con misure immediate ma anche progetti a lungo termine su materie prime, logistica ed energia.