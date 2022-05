PNRR e transizione tecnologica: da qui riparte il sistema Italia

Il settore industriale sta attraversando un fondamentale processo di digitalizzazione, adottando tecnologie sempre più all'avanguardia, come Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata, Industrial Internet of Things (IoT) e Big Data Analytics.

In questo contesto, se si parla di infrastrutture innovative non è possibile non citare il Field Services Management che, attraverso strumenti di collaborazione remota combinati con AR e AI, aiuta le aziende nella gestione e nella significativa ottimizzazione delle operazioni eseguite dagli operatori sul campo.

Tra gli esempi più comuni di assistenza sul campo troviamo consulenze, vendite, riparazioni e manutenzione, assistenza clienti e ispezioni programmate.

OverIT, multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nel FSM e che conta più di 300 clienti nel mondo, si propone come?partner digitale per supportare le aziende ad affrontare la significativa transizione tecnologica avviatasi sulla spinta del PNRR.



In risposta a un mondo sempre più iperconnesso e digitale, infatti, l'obiettivo dell'azienda è quella di rendere le infrastrutture più sicure e sostenibili, potenziando la digitalizzazione degli asset lineari.

Grazie alla piattaforma Next-Gen FSM di OverIT è possibile coprire tutto il processo di FSM end-to-end, fornendo funzionalità all'avanguardia per un'integrazione il più agevole possibile, che include CRM, ERP, Asset Management, GIS e IoT.

La piattaforma sfrutta il potenziale dei moduli appositamente progettati per i processi e le attività di Field Service Management.