I fornitori B2B si rivolgono sempre piÃ¹ ai marketplace, pur continuando a partecipare alle fiere

A conferma di ciò, lo studio indipendente realizzato da Euromonitor International con la collaborazione di da Alibaba.com, ha evidenziato come nel 2020, all'interno dei settori - Tessile, Food, Beverage, Tabacchi, Prodotti chimici e Macchinari - per l'Italia, la percentuale totale degli ordini ricevuti online si aggira tra il 10-15%.

Percentuale che cresce al 18-32% per la Spagna e tra il 18-34% per la Germania.

Il ruolo dei marketplace

Per i seller B2B, risulta quindi fondamentale creare o rafforzare la propria presenza.



La scelta del partner ricade principalmente su piattaforme affermate, ritenute affidabili grazie alla loro notorietà.

Inoltre, il volume degli ordini effettuati online sulla percentuale del business totale aumenta la pressione sui fornitori per delle piattaforme.

I marketplace online al contempo devono offrire alle imprese B2B caratteristiche e vantaggi che vadano oltre quelli che si trovano sulle piattaforme B2C e che soddisfino le esigenze di entrambe le parti coinvolte nel processo di vendita/acquisto.

Le numerose funzionalità integrate e la semplicità di gestione che garantiscono le piattaforme online, rendono questo strumento particolarmente attraente per quei fornitori che cercano una soluzione semplice per essere online.

Tra le caratteristiche più ricercate dai fornitori c'è la necessità di creare di una vetrina di prodotti con un catalogo completo e dettagliato, intuitiva da navigare per gli acquirenti, a cui si aggiunge la richiesta di ottimizzazione in ottica SEO per portare il massimo numero di ricerche rilevanti sul proprio spazio online.



Inoltre, i marketplace devono giocare un ruolo fondamentale nel garantire supporto anche nelle funzionalità di back-end, per aiutare a guidare le richieste e le vendite, permettendo di prevedere accuratamente la domanda e pianificare l'assortimento futuro.

Secondo Luca Curtarelli, Country Manager Alibaba.com Italia, Spagna e Portogallo, "lo studio indipendente, condotto da Euromonitor International, è una risorsa fondamentale che ci permette di avere una visione sul futuro del nostro settore ma che ci conferma anche che le scelte e gli investimenti fatti per aiutare le aziende siano stati corretti.

Siamo stati e continuiamo a essere a fianco di tutte le aziende, PMI e grandi aziende, aiutandole a realizzare una vetrina digitale attraente per oltre 26 milioni di buyer nel mondo, creando fiere digitali, e supportandoli con la nostra infrastruttura tecnologica.



Per esempio, la traduzione automatica in 16 lingue diverse permette di abbattere le barriere linguistiche e culturali che potrebbero ostacolare le trattative online, e le funzionalità di back-end, che sono felice di ritrovare come elemento di valore all'interno dello studio, permettono di raccogliere importanti dati a supporto del business.

Tutto senza dimenticarci del fattore umano che si esprime con progetti di training e formazione che aiutano le aziende a massimizzare l'utilizzo di Alibaba e le opportunità dell'eCommerce B2B".