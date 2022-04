Transizione energetica in accelerazione nonostante le difficoltÃ 

Le rinnovabili sono ormai la forma più economica di generazione di nuova elettricità in circa il 90% del mondo e la recente impennata dei prezzi dei combustibili fossili ne migliora ulteriormente la competitività relativa in termini di costi (Figura 2).

Inoltre il costo della mancata mitigazione del cambiamento climatico porterebbe a un'erosione del PIL annuale superiore al 3% entro il 2030.

Infine, nel lungo periodo, il passaggio alle rinnovabili implica che governi e società non saranno più esposti alla volatilità dei prezzi delle materie prime, con evidenti benefici sociali.

Condizioni economiche favorevoli, elettrificazione dell'economia e rafforzamento delle politiche governative e del sostegno dei consumatori sono una formula potente per accelerare gli investimenti in rinnovabili.

In effetti, l'IEA (l'Agenzia Internazionale per l'Energia) prevede che entro il 2026 la capacità globale di elettricità rinnovabile aumenterà di oltre il 60% rispetto ai livelli del 2020 superando i 4.800 GW, con le rinnovabili che rappresenteranno quasi il 95% dell'aumento della capacità globale di energia fino al 2026, l'equivalente dell'attuale capacità totale di energia fossile e nucleare.



Le transizioni sono difficili, ma non impossibili.

Non è la prima volta che attraversiamo transizioni energetiche: nel XIX secolo il passaggio dall'olio di balena al petrolio è stato altrettanto inflazionistico, poiché l'offerta è stata ridotta più velocemente della diminuzione della domanda, ma ciò non ha fermato la transizione verso una tecnologia energetica superiore.

Crediamo che lo stesso valga per l'energia verde.

Pauline Grange, gestore investimento responsabile e Jess Williams, analista, investimento responsabile di Columbia Threadneedle Investments