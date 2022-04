Per i CEO Ã¨ tempo di nuove strategie

Questo scenario ci porta a dover essere pragmatici, puntando al miglior uso possibile delle risorse del PNRR, per dare la giusta prospettiva di crescita alle persone, alle aziende e al Paese del futuro", ha commentato Massimo Antonelli, CEO di EY in Italia e COO di EY Europe West.

Le prospettive dell'M&A nel 2022

Dopo un 2021 che ha registrato una rilevante crescita dell'attività di investimento per un valore pari a 85,5 miliardi di euro, le transazioni rimarranno uno strumento fondamentale per il riposizionamento del business nel 2022, anche se i primi mesi dell'anno hanno visto un certo rallentamento in termini di volumi e numero di operazioni rispetto allo stesso periodo del 2021 (-35% in quanto ai volumi e -13% per il numero di operazioni).



Questo rallentamento, sulla base delle analisi effettuate da EY, è principalmente imputabile a una ridotta attività di M&A da parte delle aziende, alla ricerca di un nuovo equilibrio a seguito dell'acuirsi delle tensioni nell'Est Europa; allo stesso tempo i fondi di Private Equity mantengono una forte operatività.

Secondo Marco Daviddi, Strategy & Transactions Markets Leader Europe West, EY, "il 44% degli intervistati si aspettano che le loro aziende perseguano acquisizioni nei prossimi mesi, in aumento rispetto al 35% dell'inizio del 2021, anche se è opportuno evidenziare che circa i tre quarti dei CEO intervistati hanno affermato che preferiscono concentrare gli investimenti sul mercato domestico o sulle regioni immediatamente circostanti.

I CEO vedono le fusioni e acquisizioni come un acceleratore critico per le strategie di crescita a lungo termine.



Ad esempio, proprio in relazione alle crescenti tensioni internazionali, è interessante notare come le strategie di sostenibilità, nel senso ampio del termine, diventano un elemento chiave per le aziende: solo il 24% degli intervistati, infatti, dichiara di perseguire simili iniziative per rispondere ad esigenze normative o regolatorie, mentre circa il 50% afferma di percepirle non solo come un elemento differenziante nel proprio posizionamento con i clienti, ma anche come un'opportunità per stabilire una nuova relazione con i propri stakeholder.

Non è dunque un caso che i CEO italiani mettano al primo posto tra le motivazioni per effettuare acquisizioni, con oltre il 36% delle risposte, la possibilità di accelerare la propria strategia di sostenibilità".

I piani di investimento dei CEO, tuttavia, potrebbero essere distolti a causa di rischi esterni alla loro attività.

La maggior parte degli amministratori delegati intervistati (90%) sembra preoccupata per l'aumento dei prezzi dei fattori di produzione e la maggior parte rimane molto concentrata sulla tutela e valorizzazione del proprio core business: solo il 18% degli intervistati in Italia, contro un 25% a livello globale, dichiara infatti di allocare capitale a nuove iniziative di sviluppo che possano dare impatti positivi in futuro.



Alla domanda di identificare le principali tendenze nel mercato delle fusioni e acquisizioni nel 2022, i CEO hanno affermato che si aspettano un aumento delle acquisizioni cross-industry (63%) e un ruolo decisivo del private equity (62%).