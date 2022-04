Mercati emergenti: come cogliere le opportunitÃ  nella complessitÃ 

Il Covid è stato un volano di tutti questi temi, a causa del prolungato confinamento delle persone all'interno delle mura domestiche e al boom dei consumi di tecnologia nei paesi sviluppati.

Ma l'uscita dalla pandemia è anche alla base del rincaro delle materie prime a cui oggi stiamo assistendo, a causa delle interruzioni e delle tensioni verificatesi lungo le catene di approvvigionamento globali durante i periodi di lockdown, e ci ricorda quanto le nostre vite e gli stessi consumi dei Paesi sviluppati dipendano dalla produzione dei Paesi Emergenti.

Il futuro dei Paesi Emergenti: le nuove opportunità

Il nostro DNA ci porta ad individuare le nuove frontiere delle opportunità di investimento nei Mercati Emergenti.

Ad esempio in Africa, un continente con una moltitudine di Paesi, alcuni dei quali con caratteristiche molto interessanti.

Il Kenya, per esempio, secondo il Global Innovation Index, è il secondo Paese africano per innovazione.



Investe molto nella formazione degli studenti, ha un rapporto debito-PIL virtuoso pari al 60% e bond in dollari con rendimenti pari all'8%, in linea con le emissioni obbligazionarie delle migliori economie emergenti.

O ancora il Vietnam, nel sud est asiatico, un paese di frontiera che oggi comincia a essere percepito come un'alternativa alla manifattura cinese ed è il terzo esportatore di pesce a livello mondiale.

A livello di temi, poi, vediamo opportunità in settori come la logistica, il commercio dei beni e i trasporti sostenibili, oltre che in tutto quanto concerne i sistemi di pagamento.

Cadute più brusche, riprese più veloci

Gli investitori internazionali spesso sottovalutano i mercati emergenti a causa della loro instabilità e dei maggiori livelli di rischio che li contraddistinguono.

Ci si dimentica però del loro dinamismo e dell'elevato tasso d'innovazione.



I mercati emergenti, rispetto a quelli sviluppati, hanno la caratteristica di essere colpiti dalle crisi in modo più violento e profondo, ma hanno economie con capacità di recupero molto più rapide.

In finanza, il tempo necessario affinché un'attività finanziaria o, in questo caso, un paese, possa tornare su nuovi massimi dopo un drawdown si chiama "time under water".

Prendendo ad esempio la crisi del 2008 e confrontando due indici azionari, l'MSCI World per i Paesi sviluppati e l'MSCI Emerging per gli emergenti, ci si accorge che il cosiddetto tempo sott'acqua per i primi è stato di 4 anni e 6 mesi, mentre per i secondi di soli 2 anni e 5 mesi.

Ed è proprio dai mercati emergenti, e in particolare dalla Cina, che la crisi ha iniziato ad allentare la sua morsa, con l'allora premier Wen Jiabao che in breve tempo varò una manovra fiscale pari al 25% del Pil, salvando il mondo da una depressione secolare.

Come investire: il segreto è evitare le trappole

Investire negli emergenti richiede un elevato grado di conoscenza e la capacità di individuare gli strumenti giusti.



Il primo passo consiste nell'evitare le trappole.

Come si vede nel grafico, le performance delle attività finanziarie dei mercati emergenti nell'ultimo trimestre del 2021 presentano differenze notevoli, con le azioni turche che hanno registrato un differenziale di rendimento del 46% rispetto a quelle di Taiwan.

Se guardiamo alla storia degli ultimi 30 anni, i mercati emergenti sono stati colpiti da crisi di diversa natura più o meno ogni due o tre anni.

Risulta pertanto difficile, da un punto di vista operativo, riuscire sempre a investire sui migliori ed evitare costantemente i peggiori.

Un approccio per mitigare il rischio

In Pictet abbiamo iniziato ad analizzare e investire nei mercati emergenti oltre 30 anni fa.

Risalgono infatti al 1989 i primi investimenti nell'azionario emergente, a solo un anno dalla creazione dell'indice MSCI EM.



Una scelta che ha portato a lanciare la prima strategia azionaria dedicata ai mercati emergenti, il Pictet-Emerging Markets, già nel 1991, ben presto seguita dalla prima strategia fixed income (1995).

Questo ci ha permesso di maturare nel tempo un ampio know-how di questo universo di investimento e di capire come cogliere opportunità in contesti spesso complessi.

Tuttavia, bisogna tenere presente che durante crisi globali di grande portata la diversificazione può non essere sufficiente.

Diventa allora necessario adottare un approccio attento al rischio, che offra un'ulteriore protezione anche al di fuori della cerchia degli emergenti.

Paolo Paschetta, Country Head per l'Italia di Pictet Asset Management