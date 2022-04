Il boom delle identitÃ  digitali fra impennare i problemi di security

- Oltre il 70% delle organizzazioni intervistate ha subito attacchi ransomware nell'ultimo anno, con una media di due ciascuna.

- Il 62% non ha avviato alcuna iniziativa per proteggere la supply chain software dopo l'attacco SolarWinds e la maggior parte (64%) ha ammesso che la compromissione di un fornitore software non permetterebbe di bloccare un attacco alla loro azienda.

Debito di sicurezza informatica

I professionisti della sicurezza concordano sul fatto che le recenti iniziative digitali a livello di organizzazione hanno un costo, definito Cybersecurity Debt, ovvero debito di sicurezza: programmi e strumenti di protezione che sono cresciuti ma non hanno tenuto il passo con le iniziative messe in atto per guidare l'operatività e supportare la crescita.



Questo debito è sorto a causa di una gestione e protezione dell'accesso a dati e asset sensibili non corrette, e la mancanza di controlli di sicurezza dell'identità sta facendo aumentare i rischi, creando significative conseguenze.

Il debito è aggravato dal recente aumento delle tensioni geopolitiche, che hanno già avuto un impatto diretto sulle infrastrutture critiche, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza delle conseguenze reali degli attacchi informatici:

- Il 79% concorda che la propria organizzazione abbia dato priorità al mantenimento delle operazioni di business rispetto alla garanzia di una robusta sicurezza informatica negli ultimi 12 mesi.

- Meno della metà (48%) ha controlli di sicurezza dell'identità in atto per le applicazioni business-critical.

"Gli ultimi anni hanno visto la spesa per progetti di trasformazione digitale esplodere per soddisfare le nuove richieste di clienti e forza lavoro.



Tuttavia, gli investimenti corrispondenti in cybersecurity non hanno tenuto il passo.

La combinazione di espansione della superficie di attacco, numero crescente di identità e investimenti nella cybersecurity trascurati - quello che noi chiamiamo Cybersecurity Debt - sta esponendo le organizzazioni a un rischio ancora maggiore, che è già elevato a causa di minacce ransomware e vulnerabilità nella supply chain software.

Questo panorama richiede un approccio di sicurezza per proteggere le identità, in grado di superare l'innovazione degli attaccanti", sottolinea Udi Mokady, founder, chairman e CEO di CyberArk.

"Le aziende italiane non fanno eccezione rispetto al quadro globale che emerge dalla ricerca.

Il 72% ha confermato il debito di sicurezza accumulato nel corso dell'ultimo anno, e il 68% ha subito fino a cinque attacchi ransomware," evidenza Paolo Lossa, Country Sales Director di CyberArk Italia.



"Tuttavia la consapevolezza dell'importanza di garantire la massima protezione a identità - umane e non - è in crescita, con il 69% degli intervistati che ha affermato di voler utilizzare i fondi del PNRR per avviare progetti proprio in ambito cybersecurity."

Quali azioni mettere in campo?

a) Operare per la massima trasparenza: l'85% afferma che l'elenco dei componenti del software ridurrebbe il rischio di compromissione derivante dalla supply chain software.

b) Introdurre strategie per gestire l'accesso a dati sensibili: le tre misure principali che la maggior parte dei CIO e dei CISO intervistati ha introdotto (o prevedono di introdurre), ciascuna con una percentuale del 54%, sono: monitoraggio e analisi in tempo reale per controllare tutte le attività delle sessioni privilegiate, sicurezza del minimo privilegio/principi Zero Trust sull'infrastruttura che esegue applicazioni business-critical e processi per isolare le applicazioni business-critical dai dispositivi connessi a Internet per limitare il movimento laterale.



c) Dare priorità ai controlli di sicurezza dell'identità per rafforzare i principi Zero Trust: le tre principali iniziative strategiche per rafforzare i principi Zero Trust sono: sicurezza del workload, strumenti di protezione dell'identità e sicurezza dei dati.