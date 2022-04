Gli ambienti multicloud mettono in crisi i retailer nel monitoraggio dell'infrastruttura

- La mancanza di visibilità influisce sulle entrate.

Il 91% dei retailer afferma di aver bisogno di una migliore visibilità e una maggiore comprensione dell'impatto che gli investimenti nell'infrastruttura IT hanno sulla crescita dei ricavi.

- I punti ciechi ostacolano l'innovazione in ambito retail.

Il 60% dei retailer afferma che i punti ciechi della visibilità sugli ambienti multicloud rappresentano un rischio per la trasformazione digitale, poiché i team IT si trovano in difficoltà a monitorare l'infrastruttura end-to-end.



"I consumatori di oggi si aspettano che i rivenditori offrano un flusso costante di nuovi servizi digitali che creino esperienze di acquisto più fluide e coinvolgenti", ha affermato Emanuele Cagnola, Regional Director Italy di Dynatrace.

"C'è più pressione che mai per stare al passo con le tendenze emergenti e tenere alla larga i competitor in un settore notoriamente frenetico.

Le architetture multicloud sono state fondamentali per consentire ai retailer di tenere il passo con queste richieste, fornendo l'agilità di cui hanno bisogno per innovare più velocemente.

Tuttavia, i team stanno lottando per gestire la complessità che questi ambienti multicloud comportano, il che sta richiedendo tempo che potrebbe essere speso meglio per guidare la trasformazione digitale e trovare nuovi modi per soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti".

Una lunga lista di criticità

Dalla ricerca emergono altri fattori di criticità.



Vediamone alcuni.

- Gli approcci manuali non sono più sufficienti.

Il 63% dei retailer afferma che le tradizionali soluzioni di monitoraggio dell'infrastruttura non sono più adatte allo scopo in un mondo multicloud.

- Il monitoraggio dell'IT sottrae risorse ai retailer.

Il 60% dei retailer afferma che la gestione dell'infrastruttura comporta un consumo crescente di risorse IT, poiché i team sono costretti a passare da una soluzione e una dashboard all'altra per ottenere informazioni dettagliate.

- Le attività manuali e di routine rallentano l'innovazione in ambito retail.

Quasi la metà (42%) del tempo degli innovatori in ambito retail viene sprecato in lavori manuali e di routine per "continuare a far funzionare le cose" nei propri ambienti, creando un notevole spreco di produttività e la perdita di opportunità di guadagno a causa dei ritardi nell'innovazione.



- Una piattaforma unificata è al centro del successo del retail.

Più della metà (63%) dei retailer ritiene che gli approcci tradizionali di monitoraggio dell'infrastruttura debbano essere sostituiti con una piattaforma in grado di fornire visibilità end-to-end su ambienti multicloud.

"I team IT di vendita al dettaglio stanno affogando nei dati mentre cercano di domare la complessità nei loro ambienti multicloud dinamici", ha continuato Cagnola.

"I team che utilizzano ancora gli approcci di monitoraggio tradizionali sono costretti a dedicare molto tempo all'estrazione manuale delle informazioni di cui hanno bisogno per mantenere efficiente l'infrastruttura IT.

I retailer hanno bisogno di un approccio più intelligente in grado di stare al passo con i moderni ambienti multicloud.

Combinando osservabilità end-to-end, intelligenza artificiale e automazione, i retailer saranno in grado di permettere ai team di perdere meno tempo in attività poco produttive per tornare a concentrarsi sull'accelerazione della creazione di percorsi omnicanale di qualità elevata e sull'ottimizzazione delle esperienze di acquisto per i clienti".