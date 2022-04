Litigare per... crescere

I conflitti - ci spiega l'autore - offrono importanti lezioni di crescita personale se siamo disponibili a vederli in modo diverso e a mettere in discussione alcune certezze.

Perché si può imparare tutto, tranne quello che si pensa di sapere già.

Viviamo le relazioni conflittuali come ostacoli che si frappongono tra noi e la tranquillità che potremmo avere.

Sentiamo che se solo queste tensioni non ci fossero allora staremmo bene.

Ma è questo il modo corretto di approcciarsi ai conflitti? È possibile vederli diversamente? Partendo da una ristrutturazione cognitiva del nostro modo di percepire la conflittualità, il testo offre gli strumenti per migliorare la consapevolezza di sé stessi attraverso le relazioni.



In particolare, mostra l'importanza di riconoscere e gestire i meccanismi dell'ego che sono alla base di gran parte delle distorsioni e delle disfunzionalità nelle dinamiche conflittuali.

Il conflitto rappresenta una lezione e, se lo stiamo vivendo, significa che abbiamo l'occasione di imparare quella lezione.

Con un ruolo centrale svolto dalla comunicazione, attraverso la quale trasmettiamo all'ambiente che ci circonda un'opinione di noi stessi di ciò che siamo e ciò che temiamo.

Questo libro vuole essere una guida per trasformare la conflittualità in crescita personale.

Titolo: Imparare dai conflitti.

Le relazioni difficili come occasione di crescita personale

Autore: Massimo Dall'Olio

Editore: FrancoAngeli

Pagine: 146

