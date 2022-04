Metaverso: ancora pochi italiani lo conoscono ma in molti non si fidano

Fabrizio Angelini (Sensemakers): la percezione comune è che il metaverso potrebbe amplificare squilibri e diseguaglianze del mondo digitale

Quali sono il livello di conoscenza, percezioni e aspettative sul metaverso degli italiani?

Sensemakers, società di consulenza specializzata nell'analisi dei media e dei comportamenti digitali, ha realizzato una ricerca su un campione rappresentativo della popolazione italiana per valutare quanto effettivamente ne sappiano.

Nonostante il diffuso dibattito pubblico e l'interesse delle aziende investitrici, la ricerca evidenzia un quadro in chiaro-scuro in cui alle molte potenzialità si associano ampie aree di diffidenza oltre che un forte grado di polarizzazione delle posizioni rispetto al sesso, all'età e al livello di scolarizzazione.

La conoscenza del metaverso

Il 25% degli italiani dichiara di sapere cosa sia il metaverso, percentuale che arriva al 30% tra gli uomini e scende al 21% tra le donne; sale fino al 37% per i giovani della fascia d'età 18-24 e al 33% per quella 25-34 anni per poi scendere progressivamente sino ad arrivare al 17% per i 55-64enni al 13% per gli over 65.