Il comparto agroalimentare segna un +9,2% di export nel 2021

Anche la filiera dei prodotti agricoli prosegue sul trend del 2020 e registra una crescita del 9,4%.

Tutti i distretti si posizionano ampiamente al di sopra dei livelli del 2019; spicca in particolare il Florovivaistico di Pistoia (+30,6% rispetto al 2020; +40,6% rispetto al 2019).

Nella filiera della pasta e dolci (+7,4% nel 2021) emergono il distretto dei Dolci di Alba e Cuneo (+15,1% nel 2021) e dei Dolci e pasta veronesi (+13,2%).

In contrazione, ma ampiamente al di sopra dei livelli di export del 2019, i comparti pasta dell'Alimentare di Avellino (-3,6% nel 2021) e dell'Alimentare napoletano (-14,2%).

Nella filiera delle carni e salumi (+16,2% tendenziale) spiccano in maniera particolare i Salumi del Modenese (+22,4% nel 2021) e il Prosciutto San Daniele (+34,2%).

L'unico distretto ad arretrare parzialmente nel 2021 è quello dei Salumi dell'Alto Adige (-1,9% tendenziale; ma +3,2% rispetto al pre-pandemia).



Anche la filiera del lattiero-caseario registra un deciso progresso nel 2021 (+15,5%).

In lieve ritardo solo il Lattiero-caseario di Reggio Emilia (-3% nel 2021; -1,1% rispetto al 2019).

Positiva anche la dinamica della filiera del caffè (+14,1% tendenziale), con tutti e tre i distretti in forte crescita, in particolare il Caffè, confetterie e cioccolato torinese (+15,1% nel 2021; + 32,8% rispetto al 2019).

Nella filiera dell'olio, il distretto dell'Olio toscano (che pesa per il 70% sul totale) si posiziona su livelli invariati rispetto al 2020 (-0,2%), mentre crescono sia l'Olio umbro (+8,4%) che il comparto olio dell'Olio e pasta del barese (+5%).

Luci e ombre invece per la filiera delle conserve (-3,7% nel 2021): i progressi registrati dalla metà dei distretti, Marmellate e succhi di frutta del Trentino-Alto Adige (+7,7%) e i comparti conserve dell'Alimentare di Parma e dell'Alimentare di Avellino (entrambi con un +8,1%), non riescono a compensare l'arretramento delle Conserve di Nocera (-3,7%) e dei comparti conserve dell'Alimentare napoletano (-0,3%) e dell'Ortofrutta e conserve del foggiano (-46,1%).



La filiera, che si confronta con un 2020 di forte crescita sui mercati esteri, è nel complesso oltre i livelli del 2019.

Stessa dinamica per la filiera del riso (-4,2% nel 2021; +9,3% rispetto al 2019).

Infine, risultato positivo anche per il distretto dell'ittico, che con una crescita del 20,3% rispetto al 2020 recupera quasi completamente i livelli pre-crisi (-1,3%).

Nel complesso, sono in crescita le esportazioni dei distretti agro-alimentari verso tutti i principali mercati di destinazione, in particolare Germania (+4,5% nel 2021), Stati Uniti (+13,9%) e Francia (+10%); in calo le vendite sul mercato britannico (-9,6% nel 2021) a causa anche delle difficoltà logistiche e amministrative post Brexit.

Continuano a crescere le economie emergenti, +17,1% nel 2021 verso un +7,3% delle economie avanzate, che raggiungono nel complesso un peso del 20% sul totale delle esportazioni dei distretti agro-alimentari.



Resta bassa l'esposizione verso il mercato russo ed ucraino, nel complesso solo l'1,6% delle esportazioni dei distretti agro-alimentari sono destinate a questi due Paesi, per un totale di 366 milioni.

La filiera che esporta maggiormente verso queste due destinazioni è quella dei vini, con circa 145 milioni di euro (97 verso Russia e 46 verso Ucraina), che rappresentano il 2,4% del totale delle vendite all'estero dei distretti vitivinicoli.

Maggiore l'incidenza dei due mercati per la filiera del caffè (6,7%) per un totale esportato di 75 milioni (63 verso Russia e 12 verso Ucraina), e per la filiera dell'olio, con 33 milioni che corrispondono al 3,6% del totale filiera.

Più concentrate le importazioni da Russia e Ucraina, per un valore complessivo di 242 milioni, ossia il 2,6% del totale importazioni dei distretti agro-alimentari, con una richiesta soprattutto da parte della filiera dei prodotti agricoli (187 milioni) e dell'olio (circa 50 milioni).