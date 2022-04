Acronis apre il proprio data center in Italia (con Noovle) e alza i livelli di sicurezza

Denis Cassinerio (Acronis): il nostro Paese gioca un ruolo strategico nella strategia dell'azienda, con previsioni di crescita significative

Il cloud è l'elemento di business più importante di questo periodo storico.

Di business, non solo a livello tecnologico, perché abilita una serie di opportunità che in altri modi non potrebbero essere colte.

In questo scenario, un altro player internazionale ha deciso di investire nel nostro Paese, perché è evidente che ci siano margini di crescita significativi.

Acronis ha quindi deciso di investire portando più vicino ai clienti italiani le soluzioni che permettono la cybersecurity e anche la personalizzazione dei servizi di sicurezza, aderendo pienamente ai livelli di compliance tipiche del nostro mercato.

"L'apertura del nostro Cloud Data Center in Italia rafforza l'importanza del paese nella strategia di Acronis, ed è un passo avanti nell'espansione, anche locale, del nostro business", ha dichiarato Denis Cassinerio, Regional Sales Director per l'Europa meridionale di Acronis.