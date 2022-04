Luca Mastroianni (Prestashop): l'eCommerce si sta evolvendo e arriva il fenomeno Buy Now Pay Later

Di fatto, la possibilità di dilazionare il pagamento nel tempo permette di fare un ordine più ampio.

In pratica, i clienti fanno la scorta risparmiando e pagandola nei tre mesi successivi.

Ha un impatto anche con le promozioni?

Ormai le promozioni seguono una stagionalità ben precisa, pensiamo al mese di novembre dove si ha una concentrazione per il Black Friday o Cyber Monday, i saldi natalizi o in determinati momenti dell'anno.

Ma per i prodotti che sono facilmente conservabili diventa un'occasione per risparmiare e quindi le promozioni se ne avvantaggeranno.

Il mercato è sempre più grande, ma come si fa a crescere?

Esistono nuove opportunità da sviluppare e cogliere, ma certamente si cresce attraverso le alleanze.



Per crescere, in qualsiasi mercato, serve un'economia di scala che permetta di ottimizzare la redditività.

Per sostenere determinate economie e per sostenere i livelli di servizio e competitività dei prezzi, il tema delle alleanze è un argomento molto importante.

PrestaShop si pone come una sorta di hub per fare eCommerce, per agevolare le imprese.

I nostri servizi vanno dalla configurazione alla costruzione della piattaforma, ma il nostro obiettivo è anche quello di facilitare l'accesso a tutti gli elementi della catena del valore dell'eCommerce.

Lo scopo è poter gestire al meglio il business, dai pagamenti, dove abbiamo alleanze importanti, al Buy Now Pay Later, ma in realtà lavoriamo praticamente con tutti gli operatori di pagamenti, così come con la logistica e con i marketplace.

I marketplace restano importanti.

Per certi business sono fondamentali, perché possono offrire un approccio multicanale e di distribuzione in mercati altrimenti inavvicinabili.



Realizziamo quel processo di replica del catalogo o di parte di esso in mercati che altrimenti sarebbero impossibili, rappresentando un'ottima idea di business.

Come si è evoluto il cliente? Come si compete?

Oggi sono presenti tantissimi strumenti per fare eCommerce, ma la loro disponibilità non necessariamente determina il successo di un'azienda.

Quel che conta è avere una chiara strategia competitiva, perché gli strumenti devono essere utilizzati sulla base di essa.

Si può competere in diversi modi, si può costruire un brand, si può competere attraverso il prezzo, oppure non si vuole che il prodotto diventi una commodity.

Insomma, ci sono una miriade di casi e di opportunità che vanno ritagliate intorno alla strategia.

Può essere utile fare tutto da soli, oppure approcciare i marketplace, dipende dalla focalizzazione sul retail e dalle implicazioni con i negozi fisici.



L'evoluzione più interessante riguarda la fase di test. Oggi un'azienda in pochi giorni può fare dei test su mercati differenti e verificare i risultati.

Ci sono tantissime opportunità, ma tutte devono essere inserite nell'ambito di una strategia competitiva, combinata con la tattica.

Strategia e tattica: quanto quest'ultima fa la differenza?

La tattica è fondamentale perché nell'eCommerce quel che conta è essere reattivi, questo fa la grande differenza.

La strategia rappresenta la stella polare, ma poi bisogna creare il giusto mix con i diversi strumenti a disposizione ed essere pronti anche a testarli. L'approccio deve essere quello del continuo apprendimento. Oggi si parla molto di social commerce, di vendere con i social e persino in live streaming.

Il mercato cambia e bisogna creare l'esperienza giusta per ogni canale, regolandosi di conseguenza.