Alle sfide di domani per la gestione di magazzino si risponde con l'innovazione

Stanno anche assumendo un ruolo sempre più importante per l'organizzazione di processi più veloci, più affidabili e più efficienti per il fulfilment.

Ci sono grandi speranze nei robot e nell'automazione per produrre un effetto positivo sul warehouse.

Il grande vantaggio dei robot è che le aziende possono aumentare la capienza dei loro magazzini in modo flessibile, senza doversi impegnare in anticipo con sistemi di automazione su larga scala, con capacità limitata e un ROI discutibile.

A prescindere dal fatto che le aziende scelgano più automazione, più robotica o entrambe, le persone continueranno a giocare un ruolo decisivo nel warehouse del futuro.



Esistono diverse operazioni che è semplicemente impossibile farle eseguire da una macchina o un robot, nello stesso modo in cui lo fanno le persone.

Per esempio gli esseri umani si adattano immediatamente quando devono gestire oggetti molto grandi o molto fragili, e sono capaci di organizzare una forza lavoro velocemente nel caso si verifichino dei picchi, facendo in modo di attenuare eventuali e repentini aumenti degli ordini.

L'importanza della gamification

Una delle principali domande a cui devono rispondere i responsabili dei magazzini e dei centri di distribuzione riguarda come poter rendere questo tipo di ruolo allettante e motivante per potenziali candidati.

La gamification è un principio importante a questo scopo, e app come Runkeeper o Strava possono essere molto utili in questo senso.

Grazie a esse, oggi le aziende possono coinvolgere chi lavora nei magazzini in nuove sfide e premiare i lavoratori che riescono a portarle a termine con successo.



È possibile infatti mettere a confronto in tempo reale le performance dei dipendenti, e i manager possono creare delle sfide per i team.

Per esempio, spostare un pallet non può essere uno sforzo paragonabile a quello che richiede spostare una scatola o un singolo articolo.

Se la performance è buona, i dipendenti e iI loro team possono guadagnare punti per un regalo o per delle ore di ferie, mantenendo al tempo stesso il lavoro motivante e coinvolgente, sia per i team che per le singole persone.

L'innovazione "always-on"

Oltre a robotizzazione e gamification, l'intelligenza artificiale e il machine learning sono altri due elementi che giocano un ruolo essenziale per il warehouse del futuro.

Per esempio, per poter processare e spedire un ordine arrivato all'ultimissimo minuto, il margine di guadagno che entrambi possono generare all'interno del magazzino possono fare la differenza a livello di customer experience, affinché risulti un customer journey positivo.



È possibile aumentare la densità dei prelievi in un magazzino unificando gli ordini in lotti, ma poi bisogna nuovamente suddividere gli articoli per ordine.

Questo richiede tempo prezioso in più. L'AI e il machine learning possono invece razionalizzare questo processo e fare in modo che tutti gli ordini vengano spediti in tempo e che le aspettative dei clienti vengano soddisfatte.

In ultima analisi, l'AI e il machine learning possono migliorare l'efficienza operativa.

Un altro esempio significativo è paragonare il profilo degli ordini odierni con quello del passato.

Sistemi intelligenti e dotati di machine learning possono prevedere con grande precisione quali prodotti saranno ordinati, dove, quando e quanto tempo sarà necessario per processare un ordine.

Via via che ci spostiamo verso un software sempre più basato su cloud, e quindi versionless, molte più aziende avranno accesso alle più recenti innovazioni.



In un ambiente always-on, pensato con microservizi e basato su cloud, gli aggiornamenti lenti e costosi sono ormai obsoleti.

Questo implica però che anche le innovazioni nell'AI e nel machine learning siano più accessibili e disponibili per un'audience più ampia e verticale.

Nell'ultimo anno abbiamo assistito in prima persona al fatto che la velocità con cui le organizzazioni implementano l'innovazione, determina il loro livello di successo e quello di customer satisfaction.

Se i processi e i sistemi di un'organizzazione non riescono a stare al passo con il cambiamento a livello macro economico, l'azienda o il magazzino avranno difficoltà ad abbracciare i cambiamenti futuri.

Al giorno d'oggi la supply chain e il warehouse sono tra le priorità strategiche dei Consigli di Amministrazione ed è importante che, chi oggi lavora nei magazzini, sappia come potranno evolversi domani.