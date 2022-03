L'Industry 4.0 passa dalla stampa 3D e dalla produzione additiva

È migliorata anche la velocità di produzione.

Le stampanti 3D "binder jetting" a metallo oggi sono 100 volte più veloci delle generazioni precedenti.

Finora la produzione additiva è stata adottata in settori con cicli produttivi relativamente limitati e un'elevata personalizzazione ma, con profilo di costo che migliora man mano che si fanno progressi, le potenzialità sono immense in un'industria manifatturiera globale da 12 mila miliardi di dollari.

Le prime applicazioni di questa tecnologia erano ad alto valore e meno sensibili ai costi, per esempio nei laboratori dentistici, dove ogni prodotto dev'essere personalizzato per il singolo paziente.

La produzione additiva ha conquistato popolarità anche nel settore aerospaziale, dove vengono richiesti volumi relativamente contenuti di componenti estremamente personalizzati.

Dato che il magazzino è digitale, le scorte fisiche sono limitate, un fattore interessante per le aziende manifatturiere che devono garantire la disponibilità delle parti di ricambio per l'intera vita di un aeromobile.



Nell'industria automobilistica, l'uso principale finora è stato nella fase di prototipo, l'elettrificazione della flotta globale potrebbe però aprire nuove possibilità poiché le aziende stanno investendo molto nella riconfigurazione e riorganizzazione delle linee di produzione.

C'è sempre più interesse per la sostenibilità ambientale, infatti la produzione additiva riduce i rifiuti e alleggerisce i componenti, contribuendo così a ridurre l'impronta ambientale e a risparmiare denaro.

Un altro aspetto positivo riguarda le strozzature senza precedenti delle catene di distribuzione globali negli ultimi anni, le tensioni negli scambi commerciali tra Cina e Stati Uniti e le ripercussioni della pandemia da COVID-19 hanno infatti costretto molte aziende a mettere in discussione l'affidabilità e la sostenibilità delle loro reti di fornitura globali.



È già in corso un processo di deglobalizzazione in cui si privilegiano la produzione locale e una catena di distribuzione più corta.

Grazie alla combinazione di condizioni favorevoli, la produzione additiva giungerà probabilmente a una massa critica e crescerà a ritmi più elevati.

Come evidenziato nella figura, nel 2026 il settore potrebbe triplicare rispetto al 2019, e secondo alcune stime supererà i 100 miliardi di dollari entro il 2030.

Non c'è stata una rivoluzione trainata dai consumi come si prevedeva dieci anni fa, bensì è in corso una trasformazione trainata dall'industria.

La produzione additiva avrà certamente un ruolo importante per Industry 4.0 poiché le aziende industriali abbracceranno l'automazione, la connettività, l'analisi dei dati e altre tecnologie per produrre in modo più affidabile, efficiente, mettendo il cliente al centro.



Kevin Kruczynski, Investment Manager responsabile della ricerca per le azioni USA e globali di GAM