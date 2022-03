Smartworking: la sua evoluzione Ã¨ il modello fluido

"Lavoro liquido: a che punto siamo tra smartworking e nuova governance" è stata condotta da Reverse - azienda internazionale di headhunting e consulenza HR - insieme ad altri partner.

L'indagine è stata svolta sui lavoratori italiani equamente campionati per genere, provenienza geografica e seniority, tra i 25 e i 60 anni che hanno lavorato almeno parzialmente in smartworking.

Sia lavoratori che aziende concordano su una linea comune: mantenere lo smartworking in futuro.

Dalla nuova gestione liquida del lavoro non si torna più indietro.

All'unanimità concordano nel voler adottare una soluzione di Smartworking ibrida e flessibile.

I maggiori sostenitori di questa soluzione sono gli intervistati tra i 20 e i 30 anni, ma in generale tutte le fasce di età si trovano concordi sullo smartworking fluido.

Tra le altre aree sono state esplorate: diritto alla disconnessione, lavoro per obiettivi, formazione, spazi di lavoro.

Disconnessione, un'esigenza molto sentita

La questione della reperibilità dei lavoratori durante lo smartworking è una tematica molto sentita sia da aziende che da lavoratori e ci si sta muovendo verso la sua regolamentazione.



Si tratta di un tema non semplice che raccoglie molti aspetti.

Riguarda infatti sia le normative, sia la modalità di lavoro per obiettivi, sia la capacità dell'azienda di mantenere l'engagement dei propri collaboratori anche da remoto.

Il 45% dei lavoratori afferma che lavorando da casa ha sofferto molto per una maggiore richiesta di disponibilità online.

Dai racconti degli HR Manager emerge un'azione decisa delle aziende per trovare la corretta gestione della reperibilità di chi lavora in smartworking, mettendo in pratica azioni di diverso tipo come l'ufficializzazione dell'ampliamento dell'orario di reperibilità per chi lavora in smartworking e una gestione autonoma dei team.