Quanto conta il supporto dei manager per creare una cultura dell'apprendimento positiva?

2 - Esperienze di sviluppo diversificate e attive: per imparare, i buoni contenuti non sono sufficienti.

Ciò che conta è il modo in cui il personale trova quei contenuti e li utilizza.

Il modo in cui le persone apprendono e le possibilità che hanno di mettere in pratica ciò che hanno appreso.

I nostri dati mostrano che è necessario offrire opportunità di apprendimento indipendenti, strutturate, collaborative e pratiche.

3 - Feedback e insight sui progressi: in una cultura dell'apprendimento positiva, le skill sono valutate con maggiore frequenza e non solamente dai team HR; infatti i lavoratori ricevono feedback dai colleghi, dai manager e dai fornitori esterni.



4 - Opportunità di mettere in pratica, applicare ed ampliare il set di skill acquisite: le promozioni sono importanti, ma non sono l'unico tipo di mobilità a cui si aspira.

Per creare una cultura dell'apprendimento positiva, le aziende devono offrire la possibilità di lavorare con altri team, partecipare temporaneamente a progetti interni e altre iniziative simili.

Il ruolo dei manager nel creare culture solide è particolarmente importante, con i sostenitori il 270% più propensi ad affermare che il loro manager supporta il loro sviluppo.

D'altro canto, i detrattori sono il 92% più propensi a ritenere che il loro manager non abbia supportato in maniera significativa il loro sviluppo nel corso dello scorso anno.

"I dati inclusi nel report relativi ai lavoratori italiani evidenziano come i manager rivestano un ruolo fondamentale nello sviluppo professionale dei dipendenti", ha affermato Giancarlo Martini, Country Director per l'Italia in Degreed.



"Al fine di supportare il personale, i manager della regione si sono impegnati a consigliare risorse di apprendimento o a segnalare le opportunità di sviluppo; ciò ha contribuito a renderli il collegamento principale tra gli obiettivi di business delle aziende e la necessità di sviluppare le skill indispensabili per raggiungerli".

I dati raccolti forniscono una panoramica dell'esperienza di apprendimento dei dipendenti nell'era post-pandemica.

Oggi più che mai l'esperienza dei dipendenti deve essere migliorata adottando una cultura dell'apprendimento positiva.