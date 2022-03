Private equity e venture capital: un II semestre 2021 molto effervescente

Infine, il segmento del turnaround, dedicato alle imprese in difficoltà, ha mantenuto un ruolo di nicchia, con solamente 8 operazioni e 127 milioni di Euro investiti.

"Negli anni più difficili il private equity ha mostrato tutta la propria forza intervenendo sul mercato e investendo in modo massiccio sull'economia reale.

I risultati eccezionali dimostrano quale ruolo strategico questo asset possa avere per spingere innovazione e crescita delle aziende", ha dichiarato Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI.

"Il comparto delle infrastrutture, in particolare, ha chiuso operazioni importanti che vanno a beneficio di tutto il Paese.

L'Italia sta cambiando e diventando più connessa non solo negli asset digitali ma anche in quelli legati alla viabilità.

Questo è fondamentale per supportare lo sviluppo della imprenditoria e del commercio italiano".

"È stato un II Semestre 2021 molto effervescente, caratterizzato da grandissime operazioni specialmente nel settore infrastrutture, che portano il totale degli investimenti registrati nel 2021 a livelli record mai riscontrati in precedenza", ha sottolineato Francesco Giordano, Private Equity Leader di PwC Italia (nella foto).



"Le aziende italiane continuano ad attrarre l'interesse dei grandi operatori internazionali che rafforzano sempre più la loro presenza in Italia e spesso contribuiscono in maniera decisiva alla crescita delle nostre eccellenze sui mercati globali".

A livello settoriale, il 2021 ha visto al primo posto per numero di investimenti il comparto ICT, con il 28% delle operazioni totali, seguito dai beni e servizi industriali, 14%, e dal medicale, 12%.

Il 28% del numero di operazioni ha riguardato imprese ad alto contenuto tecnologico: considerando solamente il comparto dell'early stage, tale valore sale al 38%.

A livello geografico la regione che ha totalizzato la gran parte delle operazioni è la Lombardia con il 40% del numero degli investimenti in Italia, seguita da Lazio (13%) e Veneto (8%).

Si sottolinea che il 56% del numero di investimenti ha riguardato imprese che non avevano mai ricevuto capitali dal private equity, per un ammontare pari al 45% del totale.

Disinvestimenti

Nel 2021 l'ammontare disinvestito al costo di acquisto delle partecipazioni è stato pari a 2.702 milioni di euro, in crescita del 69% rispetto ai 1.594 milioni dell'anno precedente.



Il numero di exit è stato pari a 104, +28% rispetto alle 81 del 2020.

Il canale maggiormente utilizzato per i disinvestimenti è stata la vendita a soggetti industriali, con un peso del 32% in termini di ammontare (871 milioni di euro) e del 35% in termini di numero (36).