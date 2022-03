Siamo tornati ai giorni neri degli anni '70?

Oltre a implicare una inferiore crescita potenziale del PIL negli anni a venire, questo potrebbe avere altresì un impatto sull'inflazione, soprattutto se la porzione della popolazione che non lavora crescerà in maniera sproporzionata, generando una forte domanda di prodotti e servizi dovuta a fattori come il sostegno/i sussidi da parte del governo e/o la liquidazione della ricchezza accumulatasi durante il mercato rialzista degli ultimi 40 anni.

La tendenza recente nel commercio e nella geopolitica globale è anche preoccupante da un punto di vista inflazionistico; anche prima che la pandemia accrescesse le tensioni con la Cina, gli USA avevano tassato il commercio (tramite le tariffe) e limitato il trasferimento dei beni intellettuali (tecnologia).



Il commercio con la Cina aveva già iniziato a rallentare prima del 2020 ma la pandemia, nello specifico i colli di bottiglia della supply chain che ne sono derivati, ha messo l'accento sulla necessità che le aziende globali semplificassero le catene di approvvigionamento avvicinando a casa la produzione, specialmente per quei prodotti ritenuti critici per la sicurezza medica e nazionale.

Se l'espansione del commercio globale ha incoraggiato la produzione e la distribuzione di merci e servizi a buon mercato, sembrerebbe logico che una parziale inversione di marcia potrebbe portare a merci e servizi più costosi.

La geopolitica è sempre un'incognita e i mesi iniziali del 2022 lo stanno confermando.

Sebbene non sia ancora chiaro quanto durerà e quanto saranno gravi gli sconvolgimenti per l'economia e i mercati globali provocati dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'impatto a breve termine è chiaro e non particolarmente positivo: i prezzi energetici estremamente più alti in tutto il mondo e soprattutto per l'Europa, oltre che la pressione al rialzo sui prezzi dei metalli industriali e del grano che vengono esportati da quella regione, hanno delle chiare implicazioni stagflazionistiche nel termine più prossimo, riducendo la domanda e aumentando l'inflazione.



E allora, è proprio così?

Siamo tornati ai giorni neri degli anni '70?

Sì e no.

Sì, perché non nutriamo alcun dubbio sul fatto che il 2022 e persino il 2023 vedranno una maggiore inflazione, un rallentamento della crescita e un forte potenziale di recessione.

Anche se la Fed riuscisse a non deludere le aspettative di mercato di 6-7 rialzi, la pressione sui prezzi nell'economia ha basi generalizzate e si diffonde su tutto il mercato del lavoro.

Considerato che la politica della Fed lavora in ritardo sull'economia e che l'inflazione lavora in ritardo sull'attività economica, presto potremmo trovarci davanti un indice di miseria (inflazione più disoccupazione?) nella fascia bassa delle due cifre.

Viceversa, la nostra opinione a lungo termine (3-5 anni) è no, non pensiamo che un tasso di inflazione a più del 4% sia sostenibile negli USA per un periodo di tempo prolungato.



Mentre la tecnologia e l'automazione continueranno a essere forze disinflazionistiche in azione per far sì che la manodopera non prenda troppo il sopravvento, la ragione principale per cui dubitiamo della sostenibilità a lungo termine dell'inflazione elevata è la parola debito.

Il debito combinato è ai massimi di sempre in relazione alla dimensione della nostra economia (3,5X).

Ciò significa che i maggiori tassi di interesse che accompagnano la maggiore inflazione avranno un duro impatto sull'economia: i budget dei governi vengono schiacciati dai maggiori interessi passivi, mentre l'elevata leva finanziaria stressa consumatori e imprese, portando molti al default.

In altre parole, il vaso si romperà e la domanda subirà l'impatto negativo di un ambiente caratterizzato da alta inflazione e alti tassi di interesse.

Bisogna anche considerare che la nostra economia è sempre più legata al benessere dei mercati dei capitali.



Nel mondo di oggi, un'inflazione più elevata porta a tassi di interesse più alti, a prezzi inferiori degli asset che causano una domanda inferiore di beni/servizi.

Questi fattori, infine, portano a una crescita più lenta e a una minore pressione al rialzo sui prezzi.

Stephen Kane, Co-Chief Investment Officer e Co-Director Fixed Income, TCW