Il venture capital contribuisce a migliorare la diversificazione in portafoglio

Complessivamente, queste società valgono circa 3.300 miliardi di dollari.

Considerato che le società restano private più a lungo e che le loro valutazioni sono molto più alte che in passato, l'implicazione per gli investitori è che non partecipando al venture capital rischiano di non essere esposti a società in forte crescita, tecnologie dirompenti e al potenziale di rendimenti elevati.

Dal nostro punto di vista, avere un'esposizione alle società sostenute da venture capital prima della loro quotazione in Borsa è più importante che mai.



Riteniamo anche che il venture capital contribuisca a migliorare la diversificazione in portafoglio.

Nel tempo, il successo di una società in forte crescita sarà di natura idiosincratica e meno dipendente dai fattori macroeconomici generali, come la crescita del PIL (prodotto interno lordo), la politica fiscale e monetaria, i tassi di interesse o l'inflazione.

Per questo motivo crediamo che il venture capital giochi un ruolo importante nell'asset allocation strategica a lungo termine di un portafoglio.

Crediamo quindi che l'esposizione a società sostenute dal venture capital sia essenziale per permettere agli investitori di accedere a società in forte crescita, nella fase in cui avviano la commercializzazione e sviluppano la propria attività.

Nel complesso, il venture capital può fornire agli investitori diversi benefici importanti, tra cui l'esposizione alle tendenze strutturali nel campo della tecnologia e l'opportunità di beneficiare della sostanziale creazione di valore che si sta verificando nei mercati privati.



In conclusione, non è sorprendente che gli investitori, che cercano di affrontare le sfide legate alla generazione di rendimenti e all'aumento della diversificazione, si rivolgano sempre più al venture capital per tentare di migliorare i risultati dei propri investimenti, collaborando con società che hanno le risorse necessarie, ottime capacità di selezione dei gestori e la capacità dimostrata di accedere a fondi di venture capital di livello elevato.

Darren Spencer Director, Client Portfolio Manager, Alternative Investments di Russell Investments