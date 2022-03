Il sottosegretario all'Economia Freni: tanti doveri ma pochi diritti per i Consulenti Finanziari

Il riferimento è al Rapporto della Consob sullo stato degli investimenti nel nostro Paese nel 2021.

"E' aumentata l'attitudine a risparmiare, ma l'abitudine a fare un piano finanziario e rispettare il budget di quel piano riguarda solo il 12% degli intervistati.

E' qui che in questo contesto che va inquadrato il ruolo essenziale dei consulenti, che hanno un ruolo sempre più importante.

Infatti, rappresentano la cerniera di trasmissione virtuosa tra risparmio e investimenti, soprattutto in tempi come quelli di oggi che non sono connotati da grande tranquillità non solo dal punto di vista finanziario.



Il ruolo dei Consulenti nell'ecosistema finanziario dei prossimi anni sarà necessariamente condizionato dagli sviluppi del mercato finanziario dettati dalla transizione green e da quella digitale.

La finanza sostenibile e il Fintech stanno ridisegnando le modalità con cui si compiono le scelte d'investimento.

La digitalizzazione ha e avrà un impatto pervasivo sul settore finanziario e bancario e per garantire che questa transizione si svolga in modo accompagnato serve un grande investimento in conoscenza da parte degli stessi consulenti finanziari anche perché il mercato sta diventando sempre più globale e articolato, sia in termini di offerta e sia in termini di prodotti finanziari, penso per esempio ai profili pensionistici integrativi e al welfare assicurativo in generale".

Un sistema sbilanciato.

"In questo mondo finanziario che cambia quotidianamente - ha concluso Freni -, caratterizzato da complessità enormi, i presidi che il legislatore nazionale e comunitario ha previsto per la consulenza appaiono particolarmente preziosi ma anche un po' sbilanciati.



Vedo cioè tanti doveri ma pochi diritti. L'impianto regolamentare nazionale sarà presto completato dalla disciplina che sarà contenuta dal decreto ministeriale unico che è andato in consultazione nel 2019 e che individua i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità che devono possedere le tre categorie di consulenti.

Il decreto ministeriale unico è attualmente al MEF e si sta attendendo la chiusura di tutte le procedure e presto dovrebbe vedere la luce.

Il regolamento intermediario di Consob fornisce certamente una linea in questo senso, ma per il futuro è essenziale una visione unitaria e coerente non solo per quanto riguarda la regolamentazione ma anche per quanto concerne la distribuzione dei prodotti d'investimento nel settore finanziario, bancario e assicurativo in modo da consentire che tutte le autorità di vigilanza possano operare in una perfetta sinergia tra di loro.



A questa sinergia dovrà necessariamente corrispondere una maggiore implementazione nel pacchetto dei diritti per i Consulenti.

In questo momento di transizione verso il mondo Fintech e verso la green economy i consulenti saranno un presidio senza i quali non sarà possibile per il legislatore garantire livelli di qualità e di aderenza normativa adeguati".

Il ruolo del consulente

Interessante, al di là dei dati e delle considerazioni di Federico Tedeschi, il riferimento al fatto che ci "debba essere una sorta di bilanciamento tra consulenza indipendente e consulente bancario, ma anche per quello autonomo.

Non può esserci più una distinzione e non ci può essere una differenza di trattamento, tra doveri e oneri, perché il mercato digitalizzato sta provocando un cambiamento".

I casi UK e Olanda, portati come esempio, servono da monito.

L'educazione finanziaria, tra la scuola e il cinema

"L'impatto dell'educazione finanziaria nel cinema si vede solo in casi negativi", ha dichiarato Nicola Scambia.



"Alcuni film di cronaca hanno mostrato le storture del sistema, ma l'edicazione finanziaria deve passare anche dal racconto di altro storie, con sfondi positivi.

Anche nelle scuole bisogna iniziare a spiegare il risparmio in maniera migliore, magari utilizzando linguaggi differenti come i fumetti".

Tedeschi ha concluso ribadenso che "c'è anche un aspetto etico nel risparmio: avere dei soldi da parte per altri momenti della vita, ma anche per poter guardare al futuro con uno sguardo migliore".