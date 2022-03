PerchÃ¨ l'attivitÃ  di monitoraggio Ã¨ importante

Questi dispositivi sono in grado di monitorare facilmente le condizioni delle apparecchiature, come l'affidabilità elettrica, i servizi termici e lo stato delle batterie.

Inoltre, le aziende possono potenziare la propria sicurezza fisica rilevando l'accesso non autorizzato grazie a sensori di movimento ed altri strumenti.

Tutte queste informazioni possono essere raccolte ed analizzate attraverso un'interfaccia grafica, offrendo un quadro completo e in tempo reale dei data center.

b) Protegge il personale permettendo il lavoro da remoto: personale IT e partner possono effettuare la maggior parte delle attività a distanza, utilizzando una connessione sicura ai sistemi di gestione.

Le soluzioni di monitoraggio e di gestione possono proteggere la salute dei team IT, aiutando le aziende a diffondere un senso di sicurezza tra i propri dipendenti.

c) Assicura la continuità del business in tutte le condizioni: partner come Vertiv possono creare ridondanza e garantire la continuità operativa alle risorse infrastrutturali critiche, grazie a servizi di monitoraggio remoto 24 ore su 24.