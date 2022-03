Brand Reputation crisis: le linee guida digital e social

La prima cosa da fare? "Essere trasparenti, decidere una strategia comunicativa, assegnare con precisione ruoli e compiti.

Senza che ci siano incomprensioni nei team impegnati in prima linea".

Le prime misure operative sono di analisi.

"Serve innanzitutto - commenta Milzoni - un monitoring approfondito dei media offline e digital.

Bisogna misurare la febbre alla crisi, vedere a che velocità si sta diffondendo e quale è il sentiment degli utenti".

Quindi?

Se il problema è solo di comunicazione, le cose sono un po' più semplici.



E bisogna agire su due elementi chiave: chiedere scusa per l'errore commesso, fornire soluzioni dirette ai problemi che si sono prodotti.

Tool e canali da utilizzare.

Il termometro del social listening

"Per guidare questo lavoro - continua la content manager - si possono utilizzare i tool che aiutano a tenere traccia delle parole chiave più utilizzate sull'azienda e il brand.

Una volta acquisita una comprensione reale dell'entità della crisi, la risposta deve essere proporzionale e modulare.

E può usare tutti i canali disponibili: le proprie pagine social, ma anche i media tradizionali.

Coordinando tutto con azioni di PR a più largo respiro".

E' necessaria una risposta pubblica, soprattutto se la crisi è stata generata sulle piattaforme digital.

"La cosa fondamentale è che l'azienda si assuma la responsabilità, mostri cosa è realmente accaduto e racconti come il brand sta lavorando per risolvere il problema.



Nascondere la crisi o ignorarla la farà solo acuire", sottolinea Milzoni.

Il passo successivo? "Ovviamente è quello di verificare e misurare l'effetto delle azioni intraprese.

I social media, in particolare, sono un termometro immediato delle reazioni.

In generale, devi assicurarti che la percezione e il sentiment sul brand stiano cambiando, migliorando, altrimenti devi prendere altre misure".

Errori da non fare? Milzoni non ha dubbi: "Pensare che la crisi si risolva da sé, che non sia necessario intervenire in modo tempestivo e coerente, che i problemi creati vengano dimenticati.

In ogni caso - conclude la manager - in questo ambito bisogna mantenere un alto livello di attenzione alle peculiarità di situazioni che, spesso, variano di momento in momento e in maniere molto veloce".