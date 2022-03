Le aziende italiane mirano a nuovi modelli ibridi di flessibilitÃ  tra lavoro in remoto e in ufficio

Lo studio Flexible Working di Mercer stila una sintesi delle preferenze espresse finora dai dipendenti: si evidenzia in primo luogo una conferma dell'interesse per l'orario di lavoro flessibile, seguito dagli aspetti sociali del lavoro e dalle iniziative di ingaggio e motivazione promosse dal management.

A fronte di questi desideri, le sfide più diffuse nelle aziende italiane emerse con la crescita del lavoro a distanza sono:

1 - Ingaggiare i dipendenti in un ambiente virtuale;

2 - Costruire e fornire linee guida e policy chiare;



3 - Mantenere il contatto tra colleghi;

4 - Costruire le competenze per il lavoro a distanza.

In questo contesto assume sempre più importanza l'investimento in programmi di benessere aziendale, che garantiscano l'equilibrio mentale e la salute fisica dei lavoratori nel delicato passaggio a un nuovo modello di lavoro flessibile.

I dati raccolti nello studio e confrontati con la medesima indagine svolta nel 2019 mostrano una netta predisposizione verso l'utilizzo del flextime: il 54% degli intervistati (15% nel 2019) offre cioè ai propri lavoratori la possibilità di gestire l'orario di lavoro in modo flessibile.

Tuttavia la maggioranza delle aziende italiane (94%) al momento non consente ?job sharing' o settimane fluttuanti e il 76% offre contratti part time (era il 73% nel 2019).

Secondo Alberto Navarra, Responsabile HR Transformation di Mercer Italia, "in Italia, rispetto al resto d'Europa, il lavoro a distanza a tempo pieno è molto meno possibile e la decisione a riguardo è meno decentralizzata e discrezionale e spesso limitata a poche eccezioni e a periodi temporanei.



Anche in merito alla valutazione delle performance, il nostro Paese spesso rimane ancorato a modelli del passato".

In Europa, infatti, se la natura del ruolo è idonea al lavoro a distanza, la performance diventa uno dei criteri fondamentali per assicurare e mantenere la possibilità di lavoro flessibile (oltre il 42% degli intervistati).

Tale criterio è poco considerato dalle aziende italiane (circa il 27%), probabilmente anche a conferma dei modelli di performance management da rinnovare.

Uno dei trend più importanti riguarda le modalità per rendere il lavoro più flessibile ed ingaggiante usando l'Internal Talent Marketplace, che si traduce per esempio in piattaforme che offrono ai dipendenti la possibilità di partecipare a progetti al di fuori del loro ruolo attuale.

In Italia la situazione si è ribaltata: prima della pandemia 1 azienda su 4 lo offriva, oggi solo 1 azienda su 4 lo esclude dalle proprie riflessioni.



In Europa il 50% delle aziende già lo offriva prima della pandemia.

In base all'osservazione del fenomeno in Europa, possiamo immaginare come le imprese italiane si muoveranno in una seconda e più matura fase di evoluzione di modelli di lavoro flessibile: l'attenzione attualmente riservata dalle aziende che operano in Paesi più avanzati in tema di flessibilità, infatti, è posta sull'accelerazione nell'adozione di tecnologie digitali innovative per l'ingaggio virtuale e strumenti di ?white boarding' per attività di co-creazione e di onboarding a distanza.

Infine l'attenzione è posta su strategie di real estate e gestione dello spazio e del rischio, con un iniziale ripensamento della retribuzione in chiave geografica.

"Le nuove e diverse generazioni che entrano a far parte del mondo del lavoro", continua Navarra, "hanno chiaramente comunicato bisogni e desideri diversi, primo tra tutti un lavoro sostenibile, che offra equilibrio tra vita privata e vita professionale.



Investire in tecnologie che rendano la quotidiana collaborazione più semplice e immediata e esplorare forme di lavoro che consentano un nuovo paradigma di relazione tra l'azienda e il dipendente rappresentano la sfida dell'immediato futuro".