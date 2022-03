Il 27-28 aprile torna l'Italy Insurance Forum

Nel dettaglio, nell'arco della giornata sono previsti approfondimenti dedicati ai seguenti principali argomenti:

- Cliente: dallo human touch all'efficientamento dei processi tra digitale e rete fisica;

- Tech & Data: gli ingredienti per innovare la compagnia - cloud, dato e AI;

- Focus Sviluppo Prodotto: dalla salute alla protezione della casa;

- Gestione dei sinistri: la sfida della qualità del servizio tra digital, iper efficienza e prossimità con il cliente;



- Cyber Security e Cyber Insurance: dati, standard e analisi del rischio per garantire la sicurezza della compagnia;

- Focus Attuariato.

Come di consueto, durante la Main Conference si svolgerà l'InsurTech Pitch Session, dibattito internazionale che tratterà della disruption nel settore assicurativo e del ruolo delle InsurTech nello sviluppo di nuovi servizi e prodotti.

Italy Insurance Forum 2022 vedrà il coinvolgimento di 100 panelist tra italiani e stranieri e di oltre 10 InsurTech, saranno presentati 50 Case Study di compagnie e organizzate 6 Sessioni Tematiche di approfondimento.

In occasione dell'evento si svolgerà la sesta edizione degli Italy Insurance Awards, l'ormai consueto appuntamento che promuove i successi e le best practice che riflettono la volontà del mercato di affermare la crescita aziendale attraverso l'innovazione digitale.



Gli Awards sono rivolti alle compagnie assicurative, ai broker, agli agenti e alle bancassurance per stimolare l'adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione.

Italy Insurance Forum rappresenta un'opportunità di aggiornamento e approfondimento per le aree delle aziende dei settori Assicurazioni, Broker, Riassicurazioni e Bancassicurazioni, Sinistri, Liquidazione, Ramo Auto, Antifrode, IT, Web Management, CRM, Marketing Rete Fiduciari, Carrozzieri, Underwriting, Assunzione, Automotive, Noleggio, Attuariato, Risk Management.

IKN Italy, leader nella creazione e sviluppo di contenuti, eventi e corsi di formazione BtoB, raggiungerà nel 2022 il traguardo dei 35 anni.

Credibilità, specificità, indipendenza e ricerca continua con i responsabili, C-Level d'azienda, sono gli elementi che distinguono e caratterizzano IKN nel mercato.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: http://italyinsuranceforum.it