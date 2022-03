Formazione: i 6 trend per la competitivitÃ  aziendale

La formazione non può svolgersi in contesti isolati, sebbene distanziati fisicamente.

Diventa dunque necessario capire come produrre vicinanza anche laddove esiste un distacco fisico.

3 - Maggiore scelta sulle opportunità di apprendimento; ciò significa ideare percorsi (e non solo corsi) che attivino processi di empowerment diffusi per le persone, dando la possibilità di scegliere e di dare un proprio contributo fattivo.

Ai partecipanti occorre dare e chiedere di più.

Offrire una piattaforma di contenuti ampia e accessibile (nel tempo e nello spazio).

Richiedere responsabilità, presa in carico, attivazione e contributo.

4 - Partecipazione flessibile, intesa come maggiori possibilità di adesione flessibile, quindi minori livelli di rigidità su modalità, ore e partecipanti previsti e al contrario più opzioni che coniughino supporto al singolo e al gruppo.



5 - Sviluppo delle potenzialità digitali esprimibili attraverso le competenze, il knowledge e la gestione della propria identità digitale. Non si tratta solo di accompagnare le persone alla massima efficacia ed efficienza (oggi fattore distintivo e critico di successo), ma anche di consentire la fruizione delle opportunità offerte dal digitale, specie in ambito formativo.

6 - Senza dimenticare che l'apprendimento deve essere guidato dal purpose, l'obiettivo ultimo che serve a tenere ingaggiati i partecipanti e che spesso risulta essere legato alla possibilità di crescere o riqualificarsi come individui all'interno dell'organizzazione.

Su quali competenze investire?

In generale si continuerà a investire sulle competenze specialistiche di area tech, finance e di people management, con un'attenzione crescente però sulle skill comportamentali, volte a creare ambienti di lavoro che valorizzino le diversità, la sostenibilità e le capacità di leadership e di appartenenza (membership), sempre più appannaggio anche dei ruoli intermedi e professionali.