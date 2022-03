Chief Digital Officer: il governatore degli algoritmi

Questo lavoro simbiotico tra l'area tecnica e quella commerciale può migliorare l'impatto globale degli algoritmi sull'organizzazione, ed è anche una condizione necessaria per maturare verso modelli di aziende e organizzazioni Data Driven.

A tal proposito è importante inserire un nuovo concetto finanziario per la valutazione degli algoritmi: il ritorno sull'investimento.

Gli algoritmi, infatti, sono un bene aziendale, e come tali comportano un investimento finanziario dal quale ci si aspetta un ritorno economico.



Infatti, ogni modello algoritmico comporta investimenti, costi e benefici attesi.

Per avere una visione olistica del modello che facilita la sua governance integrale, la combinazione di KPI tecnici e finanziari fornirà il quadro completo della salute del modello e ci permetterà di misurare l'impatto dell'Intelligence sul business.

Misurare il ROI del portafoglio dei modelli analitici diventa quindi la chiave per monetizzare e ottimizzare gli investimenti in Analytics.

La figura chiave, che secondo la nostra esperienza diventa centrale in questa nuova organizzazione di governance degli algoritmi è quella del Chief Digital Officer (CDO).

Secondo la nostra visione, il CDO ideale deve evolversi da semplice governatore di dati a governatore di algoritmi, capace di riunire conoscenze ed esperienze in tre aree chiave: tecnologia dei dati, Intelligenza Artificiale e gestione costi-benefici dell'area Analytics.



Attraverso questi accorgimenti l'azienda sarà in grado di estrarre valore dai dati a propria disposizione e di prendere le decisioni migliori, massimizzando l'investimento sugli algoritmi grazie all'adozione di un nuovo modello organizzativo interno per la governance dei modelli analitici.

Roberto Carrozzo, Head of Intelligence & Data Minsait