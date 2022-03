Il futuro dell'eCommerce B2B: il punto di vista dei buyer

Ciò che invece accomuna i leader B2B di PMI e di grandi aziende è ritenere il passaggio all'eCommerce come sempre più importante per la vita delle loro imprese.

I buyers del settore B2B si aspettano che il futuro sia ibrido e che sia possibile continuare a sfruttare i canali di approvvigionamento tradizionali, tra cui la partecipazione alle fiere in presenza, mentre si affideranno sempre più alle piattaforme online come parte di un duplice approccio al sourcing, che si sono dimostrate efficienti per la facilità di esecuzione delle transazioni in tutti i settori e mercati.



Tuttavia, per quanto riguarda le fiere, sono emerse differenti importanti in alcuni settori.

Come emerso da alcune interviste presenti nello studio di Euromonitor International, per il settore Beauty e Personal Care e dell'Abbigliamento le fiere sono destinate a rimanere una parte importante del processo di sourcing dei contatti commerciali e delle vendite, mentre in Germania e Spagna, per gli acquirenti e i venditori di Macchinari, Gioielli e Food & Beverage avranno una minore rilevanza nelle attività delle aziende.

In questo contesto, le piattaforme online risultano essere la risposta e costituiscono il punto d'accordo tra buyer e seller, soprattutto quando si parla di piattaforme consolidate si è visto che c'è una maggiore propensione a fidarsi durante i processi di acquisto e vendita.

Alibaba.com, marketplace B2B parte del Gruppo Alibaba che conta un network di 150 milioni di utenti registrati e oltre 26 milioni di buyer in più di 190 Paesi, ha visto un cambio di approccio e una velocizzazione nella digitalizzazione, rappresentando un ottimo punto di partenza per le piccole e medie imprese che hanno l'obiettivo di aprirsi a un mercato di respiro internazionale creando una vetrina digitale che altrimenti non avrebbero la possibilità di creare e gestire internamente.



Secondo Luca Curtarelli, Country Manager Alibaba.com Italia, Spagna e Portogallo, "Alibaba.com opera nel mercato da anni, abbiamo visto come tutti un forte cambiamento da inizio pandemia, con una maggiore pressione e la necessità di affrontare velocemente l'approccio al canale digitale per le aziende.

Noi eravamo pronti e abbiamo fatto un passo in più creando fiere digitali e attività che aiutassero i brand ad avere più strumenti possibile per vendere, e ai buyer di acquistare.

Abbiamo investito ancora di più sull'educazione all'export digitale dei nostri seller, lavorando per supportarli a realizzare vetrine visivamente accattivanti e intuitive per facilitare l'accesso alle informazioni chiave per i buyer.

Andiamo verso un modo ibrido, dove fisico e virtuale si completano a vicenda; noi abbiamo una visione privilegiata e dobbiamo mettere a disposizione quanto sappiamo perché seller e buyer beneficino realmente delle infinite possibilità offerte.



Uno studio indipendente come quello realizzato da Euromonitor International, rappresenta una guida importante nel dirigere il lavoro di tutti gli operatori del settore.

Desideriamo promuovere la fidelizzazione e rafforzare le relazioni commerciali e sappiamo che la strada intrapresa potrà solo arricchirsi e portare valore alle aziende".