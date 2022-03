Videoconferenza e lavoro ibrido: le soluzioni Ayno e Jabra

Per esempio Kverneland Group, azienda norvegese che opera nel settore dei macchinari per agricoltura, ha scelto di dotare i propri team delle soluzioni audio Jabra nella convinzione che la qualità dell'audio fosse determinante per la produttività e per il benessere dei dipendenti, che passavano molto tempo in telefonate o video meeting.

WeWork, società che fornisce spazi di lavoro condivisi flessibili per startup tecnologiche, ha attrezzato i propri spazi con la tecnologia di Jabra per fornire una miglior esperienza ai suoi clienti e per rispondere alla crescente domanda di lavoro flessibile.

Non solo grandi aziende: l'accessibilità della tecnologia la rende infatti adatta anche alle esigenze di realtà più piccole.

Alcune scuole, ad esempio, hanno adottato la tecnologia Jabra PanaCast per migliorare l'esperienza di didattica a distanza tra insegnanti e alunni.